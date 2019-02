24. Februar 2019, 18:26 Uhr Klinikum der Universität Warnstreik angekündigt

Das Klinikum der Universität München wird in dieser Woche voraussichtlich von einem Warnstreik im öffentlichen Dienst betroffen sein. Die Gewerkschaft Verdi hat von Dienstagmorgen bis Mittwochnacht zum Ausstand aufgerufen. Je nach Streikbeteiligung könne es zu längeren Wartezeiten in den Ambulanzen oder in der Notaufnahme kommen, teilte das Klinikum auf Anfrage mit. Behandlungen und Operationen, die "medizinisch nicht zeitkritisch sind", würden womöglich geschoben. Um sicherzustellen, dass "akute lebensbedrohliche Notfälle versorgt werden", habe man eine Vereinbarung mit Verdi geschlossen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro.