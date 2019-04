9. April 2019, 19:00 Uhr Kliniken Bessere Hilfe nach Sexualverbrechen

Opfer von sexueller Gewalt sollen in den Münchner Kliniken besser versorgt werden. Entsprechende Anträge reichten am Dienstag die Stadtratsfraktionen von SPD und Grünen/Rosa Liste ein. Keinesfalls dürften Betroffene von einer Klinik in die andere verwiesen werden. Besonders wichtig sei es, dass eine professionelle und schnelle Beweisaufnahme stattfinde - laut Grünen-Stadträtin Anja Berger führt derzeit nur eine Uni-Klinik eine entsprechende Spurensicherung durch, wenn keine Anzeige vorliegt. Das sei für eine Stadt wie München zu wenig. SPD-Kollegin Bettina Messinger regt an, in allen großen Münchner Akutkrankenhäusern eine kostenlose Untersuchung anzubieten - plus anschließender Betreuung.