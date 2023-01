Von Kathrin Aldenhoff

Viele Münchnerinnen und Münchner blenden den Klimawandel immer noch aus, selbst wenn die Letzte Generation am Stachus klebt, schreibt meine Kollegin Ulrike Steinbacher. Dabei ist der Klimawandel auch in München bereits deutlich zu spüren, das sagt auch der Deutsche Wetterdienst. Erkennbar wird er zum Beispiel an den sogenannten Starkregenereignissen, wenn es also heftig regnet, und die Wassermassen Geschäfte und Tiefgaragen fluten.

Um solche Ereignisse zu verhindern, braucht München mehr Flächen, auf denen das Regenwasser versickern oder eine Weile stehen kann. Eine Lösung wäre mehr Grün - stattdessen wird in München gebaut, weil es eben auch an Wohnungen fehlt. Die Frage ist also: Wie baut man neue Wohnquartiere, die dem extremen Wetter gewachsen sind?

Der neue Stadtteil Freiham zum Beispiel wird nach dem Schwammstadt-Prinzip gebaut: Regenwasser verdunstet und versickert, statt sofort in die Kanalisation zu fließen, es bewässert nebenbei Bäume und Grünflächen, wird gespeichert und kann an heißen Tagen Abkühlung bringen. Doch was kann mit bereits bebauten Flächen passieren, um zukünftige Überflutungen zu verhindern? Hier lautet das Stichwort: Flächenversiegelung. Was es damit auf sich hat, können Sie im Text meiner Kollegin nachlesen (SZ Plus).

Staatsanwälte ermitteln gegen 84 Klimaschützer In den kommenden acht Tagen müssen sich sechs Aktivisten vor dem Amtsgericht verantworten. Aber auch zwei Autofahrer haben Ärger mit der Justiz.

Deutsches Herzzentrum: Ein Blick durch die Virtual-Reality-Brille Wenn Patienten nicht mehr eigenständig atmen können, wird oft die sogenannte Ecmo eingesetzt. Nun soll ein digitales Schulungsprogramm den Umgang mit der Therapiemethode erleichtern.

Die undurchsichtigen Fernwärmepreise der Stadtwerke München In Taufkirchen und Teilen von Ottobrunn zahlen Kunden mehr als in der Stadt - und gut doppelt so viel wie in Grünwald und Pullach. Die Linken finden das "absurd" - und bohren jetzt nach.

Prozess in München: Lügen, Dessous und Videos "für den persönlichen Gebrauch" Per Ebay-Kleinanzeige sucht ein Münchner angeblich Unterwäsche-Models. Mindestens 32 Frauen ziehen sich vor der Webcam aus. Jetzt erhält der Täter die Quittung vom Amtsgericht.

Schlittenfahrer verletzt Fußgängerin im Olympiapark schwer Weil die Unfallstelle sehr rutschig war, musste die Feuerwehr helfen, die 51-Jährige zu retten. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Erzieherinnen bei Brand in Ottobrunner Kita verletzt Während alle Kinder rechtzeitig ins Freie gebracht werden können, erleiden zwei Betreuerinnen Rauchvergiftungen.

