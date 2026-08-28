Im Münchner Biergarten kann man über dies und das palavern, vor allem über das, und sich innerhalb der eigenen Blase gegenseitig versichern, dass das alle anderen doch genauso sehen.

Nach einem der zuletzt üblichen Gluthitzetage, die einen Vorgeschmack auf unseren Zwischenaufenthalt im Fegefeuer bieten, saßen wir mit Freunden im Biergarten und redeten über dies und das mit Schwerpunkt auf das. Folglich kam auch dieser bösartige Sommer zur Sprache, in dem Menschen den Hitzetod sterben, Flüsse versiegen und Wälder in Rauch aufgehen. Mehrmals fielen dabei die Worte „Klimawandel“ und „Klimakatastrophe“. Und dann wurde es ganz toll: Einer nach dem anderen behauptete, dass der Glutofen-Sommer etwas mit der globalen Erderhitzung zu tun haben könnte.