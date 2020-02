Die Stadt München rüstet ihre Straßenbeleuchtung auf LED-Technik um. So sollen in den nächsten acht Jahren 25 900 Megawattstunden Strom und 13 700 Tonnen Kohlendioxid (CO₂) gespart werden. Insgesamt tauscht die Stadt bis zum Jahr 2028 rund 48 000 Leuchtstofflampen aus. Nach dem ersten Austauschprogramm soll sich der CO₂-Ausstoß durch die Straßenbeleuchtung von 2029 an um 3000 Tonnen jährlich, der Energieverbrauch um 5700 Megawattstunden im Vergleich zu heute verringern. Insgesamt werden 100 000 Leuchten ausgewechselt. Der Austausch ist laut Baureferat kompliziert, da vorhandene Laternen gegebenenfalls umgerüstet werden müssen. Entsprechend teuer ist die Umrüstung auch: Sie kostet 3,7 Millionen Euro pro Jahr. Wegen ihrer höheren Lebensdauer und der geringeren Stromkosten sollen sich die LED-Lampen binnen 15 Jahren amortisiert haben, so die Verwaltung.