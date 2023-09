Auf dem Wittelsbacherplatz in der Münchner Innenstadt entsteht im Rahmen der IAA ein überdimensionales Porsche-Modell.

Am Dienstag beginnt in München die "IAA Mobility". Im Vorprogramm streiten Klimaschützer und ein Industrievertreter über den Sinn der Veranstaltung. Parallel formiert sich die Protestbewegung, auch mit unangemeldeten Aktionen.

Von Martin Bernstein

Auf der einen Seite ist alles grau und schwarz. "Stopp" steht dort in großen Lettern. Rechts der blaue Himmel mit Schäfchenwolken. Kinder und Jugendliche haben das Bild aufs Pflaster am Münchner Stachus gemalt. Natürlich mit abwaschbaren Farben, wie die Initiatoren von der Greenpeace-Jugend versichern. Dahinter Solarpaneele für die Lautsprecheranlage und ein Peace-Zeichen. Darüber wehen die Fahnen der IAA. "Mobility" steht drauf. Am Dienstag beginnt sie.