Kletterwald Schloss Scherneck, täglich 9–18 Uhr, ab 10. September freitags 13–18 Uhr, Samstag/Sonntag 10–18 Uhr, Scherneck 2B, 86508 Rehling, kletterwald-scherneck.de

Am Seil durch den Wald

Detailansicht öffnen Auch für erfahrene Kletterer hat der Kletterwald München einiges zu bieten. (Foto: Walderlebniszentrum Grünwald )

Der Kletterwald München ist ein abwechslungsreicher Hochseilgarten, der sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Kletterer einiges zu bieten hat. Dabei ist er auch noch sehr gut von der Stadt aus erreichbar. Mit fünf Parcours in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und insgesamt 65 Kletterelementen erstreckt sich das Abenteuer auf insgesamt 923 Metern Länge. Eine besondere Attraktion ist dabei die 120 Meter lange Seilbahn, die quer durch den Wald führt. Da der Kletterpark in direkter Nähe zum Walderlebniszentrum Grünwald liegt, bietet er auch eine Vielzahl weiterer Freizeitmöglichkeiten im direkten Umfeld, die einen Tagesausflug komplett machen. Dazu gehören ein Waldspielplatz, tägliche Wildschwein-Fütterungen, ein Walderlebnispfad sowie Grill- und Badeplätze. Für eine erholsame Pause sorgen die Hängematten und Bänke in der Wald-Lounge. Lara Kipper

Walderlebniszentrum Grünwald, 82031 Grünwald, täglich 10-19 Uhr, online Anmeldung unter kletterwald-muenchen.de

Auf dem Schmugglerpfad

Detailansicht öffnen Der „Schmugglerpfad“ im Hochseilgarten Vaterstetten steht Kindern ab drei Jahren offen. (Foto: Münchner Wald - Kletterwald Vaterstetten)

Bei Vaterstetten, eine halbe ÖPNV-Stunde östlich von München, liegt der größte Kletterpark der Region. Auf mehr als 21000 Quadratmetern Kletterfläche lockt der Münchner Wald mit 13 verschiedenen Parcours. Da ist für jedes Alter und Level etwas dabei. Der „Schmugglerpfad“ etwa steht Kindern ab drei Jahren offen, für die schwierigste Route „Mount Everest“ ist ein Alter von mindestens 14 Jahren Voraussetzung. Wer vor oder nach dem Klettern eine Stärkung braucht, kann in die Waldhütte Fateralm einkehren. Dort werden Getränke und eine kleine Auswahl Speisen serviert. Auch Schulklassen und Kindergeburtstage sind im Münchner Wald willkommen. Und sogar Betriebsausflügler können hier beim Kraxeln oder Bogenschießen den Teamgeist kräftigen. Eine Online-Buchung ist nicht obligatorisch, aber empfohlen. Wer mit dem Auto anreist, kann kostenfrei direkt am Park parken. Thomas Studer

Münchner Wald, bis Mitte September täglich 9–19 Uhr, Ottendichler Straße 1, 85591 Vaterstetten, muenchner-wald.de

Action mit Alpenblick

Detailansicht öffnen „Kletter-Action mit Traumaussichten“ verspricht die Website der Jochen-Schweizer-Arena, denn von den Plattformen aus geht der Blick direkt zu den Alpen. (Foto: Tim Sickinger/Sick Productions)

Erst Klettern, dann Surfen, dann Fliegen? Möglich ist das in der Jochen Schweizer Arena, einer großzügigen Aktivitäten-Anlage bei Taufkirchen. Die Arena verfügt über eine Indoor-Welle, einen Skydiving-Windkanal – und einen Hochseilklettergarten. Der Klettergarten steht draußen, umfasst drei Ebenen und erhebt sich bis auf 13 Meter Höhe. „Kletter-Action mit Traumaussichten“ verspricht die Website, denn von den Plattformen aus geht der Blick direkt zu den Alpen. Kinder unter acht Jahren Alter oder 1,20 m Größe dürfen den Parcours nur mit Aufsicht beklettern. Bowls, Grillsteaks und vegetarische Burger gibt’s im Arena-Restaurant Schweizer’s Kitchen, wo auch Krimidinners und Sonntagsbrunches stattfinden. Die Jochen Schweizer Arena liegt nahe der Busstation Hugo-Junkers-Straße, Parkplätze gibt es vor Ort. Thomas Studer

Jochen Schweizer Arena, Outdoor Hochseilklettergarten, Freitag 12–18 Uhr, Samstag 11–18 Uhr, Sonntag 11–16 Uhr, Ludwig-Bölkow-Allee 1, 82024 Taufkirchen, jochen-schweizer-shop.de/outdoor-hochseilklettergarten

Mitten im Piratenschiff

Detailansicht öffnen Kinder ab zwei Jahren können im speziellen Bambiniparcours erste Klettererfahrungen sammeln, die Älteren klettern im Piratenschiff "Wilde Gretel" in fünf Ebenen herum. (Foto: Julian Leitenstorfer/Hochseilgarten Ammersee)

Der Kletterpark am Ammersee hebt sich von traditionellen Hochseilgärten durch eine besondere Attraktion ab: Statt zwischen alten Bäumen zu klettern, erwartet die Besucher hier das beeindruckende Piratenschiff, die „Wilde Gretel“. Auf bis zu fünf übereinander liegenden Ebenen können Abenteuerlustige je nach Alter und Erfahrung bis in 13 Meter Höhe klettern. Bereits Kinder ab zwei Jahren können im speziellen Bambiniparcours erste Klettererfahrungen sammeln, während ältere Kinder und Erwachsene selbst Höhe und Intensität ihres Abenteuers wählen. Auf der Webseite des Hochseilgartens finden sich auch Termine für das sogenannte Mondschein- und Afterwork-Klettern, was auch für erwachsene Besucher spannend ist. Eine Vorab-Buchung online wird empfohlen, um Wartezeiten zu vermeiden. Lara Kipper

Hochseilgarten Ammersee, täglich 10–19 Uhr, wetterbedingte Änderungen möglich, Fahrmannsbachstr. 2, 86919 Utting, hochseilgarten-ammersee.de

Blick bis nach Österreich

Detailansicht öffnen Der Hochseilgarten ist baumschonend in den natürlichen Bergwald integriert. (Foto: Kletterwald Blomberg)

Zwischen Bad Tölz und Penzberg, mitten in den Bayerischen Voralpen, ist Deutschlands höchstgelegener Kletterwald zu finden. Von den Routen aus sieht man bei gutem Wetter nicht nur den Starnberger See, die Landeshauptstadt München und ins Isartal, sondern auch weit in die österreichische Gebirgsgruppe Karwendel hinein. Der Hochseilgarten ist baumschonend in den natürlichen Bergwald integriert und bietet auf zehn Routen Spaß für Groß und Klein. Außerdem lockt der Klettergarten Blomberg mit einem ruhig gelegenen Areal für die wohlverdiente Entspannung zwischen zwei Klettereinheiten. Perfekt für eine ausgiebige Brotzeit. Aufgrund der verschiedenen Schwierigkeitsgrade eignet sich ein Ausflug zum Blomberg sowohl für Kindergeburtstage und Schulausflüge, als auch für Firmenveranstaltungen oder Junggesellenabschiede. Mit dem Auto ist der Kletterwald nicht zu erreichen, entweder fährt man mit der Blombergbahn auf den Berg oder legt die 500 Höhenmeter in etwa einer Stunde zu Fuß zurück. Dana-Marie Luttert

Kletterwald Blomberg, Am Blomberg 2, täglich 10–18 Uhr, 83646 Bad Tölz-Wackersberg, der-blomberg.de/kletterwald

In schwindelerregenden Höhen

Detailansicht öffnen Der Schwarze Parcours in Jetztendorf befindet sich auf 24 Metern Höhe und verspricht einen Adrenalinkick. (Foto: Waldkletterpark Oberbayern)

„Bayerns schönster und vielseitigster Waldkletterpark“, so wirbt der Waldkletterpark Oberbayern in Jetzendorf für sich auf der eigenen Website. Und diese Einschätzung kommt nicht von ungefähr: 14 Kletter-Parcours-Routen mit mehr als 120 Übungen in unterschiedlichen Höhen und Schwierigkeitsgraden versprechen Kletterspaß für jedes Alter und Können. Durch den extra angebotenen Kinderparcours haben schon die Kleinen (ab 1,15 m Körpergröße) die Möglichkeit, sich im Klettern auszuprobieren. Aber auch, wer den Adrenalinkick liebt, kann sich freuen. Der Schwarze Parcours, der für alle Kletterer ab 16 Jahren erlaubt ist, befindet sich auf 24 Metern Höhe und verspricht einen schnellen Herzschlag. Mit kleinen Snacks, Eis und Getränken können sich die Besucher nach getaner Arbeit am hauseigenen Kiosk belohnen. Dana-Marie Luttert

Am Waldkletterpark 1, täglich 10–19 Uhr, 85305 Jetzendorf, waldkletterpark-oberbayern.de