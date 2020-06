Neue Ideen, Orte und Partner braucht man derzeit, wenn man Kultur wieder unter die Leute bringen will. Kabarett-König Till Hofmann hat damit schon in Passau wieder für Betrieb sorgen können, openair auf dem Domplatz. Nun geht auch sein Lustspielhaus in besonderer Konstellation wieder an den Start: mit dem "Eulenspiegel Flying Circus" im Innenhof des Deutschen Museums. Dank Hofmanns Zusammenarbeit mit dessen Generaldirektor Wolfgang M. Heckl kommt es vom 1. Juli bis zum 31. August zur Symbiose von Wissenschaft und Kultur, von Denksport und Humor.

So sorgt das Deutsche Museum tagsüber für einen "science summer" mit Vorführungen, Science Shows, Vorträgen und Mitmachaktionen, abends lädt dann das Lustspielhaus ein, den Abend mit Kabarett und Musik unter freiem Himmel zu genießen. Bis Anfang August steht der Spielplan fest, alle weiteren Vorstellungen sind in Arbeit. Viele der Künstler können jetzt hier ihre Auftritte nachholen oder absolvieren, die regulär im Lustspielhaus angesetzt waren oder wären. So auch Martin Frank, der Senkrechtstarter der vergangenen Jahre, der vor zwei Jahren die entsprechende Kategorie des Bayerischen Kabarettpreises und zuletzt unter anderem den Publikumspreis des Prix Pantheon gewann. Der 28-jährige Niederbayer aus Hutturm ist ein schauspielerisch wie im klassischen Operngesang ausgebildetes Multitalent, das bereits seinen unverwechselbaren, von vertrackten Ideen lebenden Stil gefunden hat. Er ist gewissermaßen die tragende Säule des Flying Circus und wird ihn nicht nur am 1. und 2. Juli eröffnen, sondern auch am 15., 29. und 30. Juli sowie vorerst am 4. und 5. August sein aktuelles Programm "Es kommt, wie's kommt" spielen.

Neben ihm sind viele andere satirische Wortartisten dabei, vom österreichischen Star-Kabarettisten Alfred Dorfer (3. und 4. Juli) und Comedy-Großmeister Michael Mittermeier (19. und 20. Juli) über den in vielen Fächern bewanderten Hannes Ringlstetter (23. und 24. Juli) und "Mama Bavaria" Luise Kinseher (25. und 26. Juli) bis zum Allgäu-Analytiker Maxi Schafroth (28. Juli), zum Syrienhelfer Christian Springer (31. Juli), seinem alten Partner Helmut Schleich (2. und 3. August), Bühnen-Poet Massimo Rocchi (1. August) und der 70. Ausgabe des Schwabinger Poetry Slam (27. Juli). Aber auch viel Musik wird dabei sein, etwa mit Dreiviertelblut (10 bis 12. Juli), Stefan Leonhardsberger (13. Juli), dem Geburtstagskonzert des Blues-Indianers Willy Michl (9. Juli) oder der Spider Murphy Gang (23. bis 28. August). Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen, und Hofmann hat mit reduzierten Tickets für Kurzarbeiter dabei zusätzlich einen Blick für die Situation.

Eulenspiegel Flying Circus, Mittwoch, 1. Juli, bis 31. August, Innenhof des Deutschen Museums, Museumsinsel 1, 20 Uhr