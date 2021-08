Mehrere namhafte Kabarettisten treten in diesen Tagen in München auf, Severin Groebner etwa oder Eckart von Hirschhausen.

Von Oliver Hochkeppel

"Der Hofmann lässt uns nicht verkommen", könnte man den Paradesong der Schwabinger Gisela (in dem war's bekanntlich der Novak, und ihr Lokal ist heute Till Hofmanns Vereinsheim) umdichten. Wo sonst die Innenräume nach wie vor im Dämmerschlaf liegen oder schon wieder das Sommerloch gähnt, beschießt uns Münchens Kleinkunst-Mogul Till Hofmann auf von ihm nutzbar gemachten Freiflächen mit Kabarett-Dauerfeuer.

Dabei kann man einiges wiedersehen, was lange im Coronaloch verschwunden war. Zum Beispiel Severin Groebner und sein heiter-düsteres Midlife-Crisis-Programm "Gut möglich" mit verschiedenen Szenarien, wie es nach dem Fünfzigsten weitergehen kann. Oder Ratgeber-Kabarettist Eckart von Hirschhausen bei rekordverdächtigen fünf Vorstellungen in zwei Tagen, wie er sich in "Endlich!" mit der Zeit beschäftigt, besser gesagt mit dem Altern. Eine im Mai geplante Premiere hingegen ist der Live-Auftritt des Podcast-Trios "Gästeliste Geisterbahn" mit Donnie O'Sullivan, Markus Herrmann und Nilz Bokelberg.

Severin Groebner, Do., 19. Aug., 19.30 Uhr Seidlvilla, Nicolaiplatz 1b; Eckart von Hirschhausen, So., 22. Aug., 13, 16.30 und 20 Uhr, Mo., 23. Aug., 17.30 und 21 Uhr, Gästeliste Geisterbahn, Di., 24. Aug., 20 Uhr, Deutsches Museum, Museumsinsel 1, Telefon 344974