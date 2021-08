Neues in Sicht: Nach seinen TV-Erfolgen wie in Hubert und Staller probiert Helmfried von Lüttichau jetzt etwas ganz anderes aus. In seinem ersten Kabarett-Soloprogramm für die Lach- und Schießgesellschaft kombiniert er seine mimischen Fähigkeiten mit humorvollen Texten und Songs auf der E-Gitarre.

Von Oliver Hochkeppel

Ganz korrekt und vollständig heißt er übrigens Helmut Friedrich Wilhelm Graf von Lüttichau. Weil der Adelsspross aber im Darstellerfach landete und der Name in keinen Vorspann und auf kein Plakat passt, hat er das Ganze in ein "Helmfried" verdichtet. Als solchen kennt ihn die Öffentlichkeit, seit er 1980 die Otto-Falckenberg-Schauspielschule abschloss.

Lange Zeit vor allem als Ensemblemitglied auf diversen Bühnen der Republik, vom Schauspiel Frankfurt und der Freien Volksbühne Berlin bis zum Nationaltheater Mannheim und dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Ab den späten Achtzigern kamen dann immer mehr, zunächst meist kleine Fernsehrollen dazu,seit 1997 arbeitet er nur noch für Film und Fernsehen. Im Kino-Format war er zum Beispiel in Pünktchen und Anton oder Wickie und die starken Männer und gerade erst in Der Boandlkramer und die ewige Liebe zu sehen, im Fernsehen gibt es kaum eine Krimi-Serie, ob Tatort, SOKO 5113 oder Der Alte, in der er noch nicht als Gast aufgetreten ist.

Eine einprägsame Hauptrolle spielte er schon in Der letzte Bulle, den Durchbruch zum Fernsehstar aber brachte die Titelrolle in Hubert und Staller an der Seite von Christian Tramitz. Doch der Schauspieler Helmfried von Lüttichau ist auch ein Mann der Worte. Seit langem schreibt er Gedichte, vermehrt, seit er am Schliersee lebt; 2012 erschien sein erstes Buch "Was mach ich wenn ich glücklich bin".

Musikalisch ist er auch noch, denn eigentlich wollte er immer Rockmusiker werden. "Das Blöde war nur, dass ich nur Geige spielen konnte. Und das noch nicht mal gut." Inzwischen ist er tatsächlich auf E-Gitarre umgestiegen. Und bündelt nun alle seine Leidenschaften: Am Mittwoch hat sein erstes Soloprogramm "Plugged" für die Lach- und Schießgesellschaft in der Seidlvilla Premiere. Von Lüttichau eifert da nicht zuletzt seinen größten Vorbildern nach: Einem Karl Valentin, was den verqueren Humor und das krachend schöne Scheitern angeht ("Helmfried ist der beste Ungeschickte, den ich kenne", sagt denn auch sein Serienpartner Christian Tramitz). Einem Robert Gernhardt, was das Dichten betrifft. Und einem Keith Richards in Sachen E-Gitarre. Da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Oder eben besonders schön.

Helmfried von Lüttichau, Mi/Do., 11./12. Aug., 19.30 Uhr, Seidlvilla, Nicolaiplatz 1b, Telefon 391997