Auch aus dem Hinterhalt kommen seit einiger Zeit Live-Streams. Hinterhalt, so heißt die seit 1998 bestehende Kleinkunstbühne in Gelting, in die normalerweise 120 Besucher passen. Im Netz versammeln sich nun mitunter deutlich mehr, vielleicht auch bei den kommenden drei Terminen.

Da ist zunächst einmal Wolfgang Ramadan. In den vergangenen Jahren war er vor allem als Theatermacher und Kleinkunst-Veranstalter zugange. Da das derzeit nicht funktioniert, tritt er halt selbst wieder auf. Und geht mit seinem "Real Baierisches Musikkabarett" zurück zu seinen Wurzeln als bayerischer Blues-Barde (13. Feb.). Tags darauf gibt sich sogar "Mama Bavaria" im Hinterhalt die Ehre. Luise Kinseher wird freilich zum Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am Sonntag nur in eigener Person als Rezitatorin auftreten. Unter dem Titel "One Billion Rising" liest sie Texte ihren geistigen Freundinnen aus der literarischen Welt Bayerns im 20. Jahrhundert wie Marie Luise Fleißer, Lena Christ und Liesl Karlstadt. Musikalisch begleitet wird sie dabei von den großartigen "bayerischen Musikamazonen" Maria Hafner (ehemals Zwirbeldirn) und Theresia Loibl (die Tubistin, die viel mit Maxi Pongratz und Kofelgschroa gespielt hat).

Am Montag schließlich bearbeiten Marc'n'Simon die Lachmuskeln der Zuschauer mit dem, was sie "High-speed-Rock-Pop-Kabarett" nennen. Seit 1979 unterwegs, gehört das Musik-Comedy-Duo des Walisers Mark und des Iren Simon zu den Dinosauriern der Kleinkunstszene. Was nichts daran ändert, dass ihre wilde Mixtur aus Clownerie mit bunter Kostümierung und skurrilen Accessoires, aus Wortspielwitz, Selbstironie, ausdrucksstarkem Gesang und virtuosem Gitarrenspiel nach wie vor frisch und spritzig daher kommt.

Wolfgang Ramadan, Sa., 13. Feb., Luise Kinseher, Maria Hafner & Theresa Loibl, So., 14. Feb., Marc'n' Simon, Mo., 15. Feb., 20 Uhr, Hinterhalt Gelting, www.hinterhalt.de