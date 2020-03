Verbliebene kulturelle Unterschiede zwischen Österreich und Bayern sieht man gut am Kabarettisten Roland Düringer. Den kennt in seiner Heimat nahezu jeder, hierzulande hingegen kaum einer. In Wien als Sohn eines Burgtheater-Garderobiers aufgewachsen, kam der 56-Jährige früh zur Schauspielerei und wurde ein früher Weggefährte von Alfred Dorfer. Zusammen gründeten die beiden die erfolgreiche Kabarettgruppe Schlabarett, zusammen spielten sie in Freispiel, zusammen drehten sie die Sitcom MA 2412, die es auf vier Staffeln und einen Kinofilm brachte.

Ohnehin ist Düringers Kinokarriere vielleicht am bemerkenswertesten. Sein Film Hinterholz 8 - basierend auf seinem ersten Soloprogramm übers Hausbauen - wurde 1998 an den Kinokassen nur von Titanic geschlagen und gilt bis heute als erfolgreichste österreichische Kinoproduktion, Düringer bekam dafür die "Goldene Romy". Weitere Erfolge waren Muttertag, Poppitz oder Die Gipfelzipfler. Aufsehen hat Düringer auch durch seine durchaus widersprüchliche Persönlichkeit und seine politischen Aktionen erregt. Zum Beispiel krempelte er 2013 sein Leben im Stile von "Zurück zur Natur" komplett um, zog vom Haus in einen Wohnwagen, verzichtete auf bargeldloses Bezahlen, Handys, Fleisch oder Supermärkte und berichtete darüber in einem Videoblog. Er ist Tierschützer und Garten-Aktivist und gründete 2016 die Partei "GILT", gleichzeitig aber auch ein begeisterter Motorsportler, zeitweise mit eigenem Motocross-Team. Viele seiner inzwischen 13 Soloprogramme, etwa "Benzinbrüder" oder "250ccm/Die Viertelliterklasse", drehen sich um Fahrzeuge und was man mit ihnen erlebt. So jetzt auch "Africa Twinis", in dem Düringer den Engl und den Loisl 30 Jahre nach einem vergeblichen Anlauf, die Rallye Paris-Dakar mit ihren 250er-Puch-Motorrädern von Österreich aus nachzufahren, noch einmal auf die Piste nach Afrika schickt.

Roland Düringer, Do., 12. März, 20 Uhr, Lustspielhaus, Occamstr. 8, Telefon 344974