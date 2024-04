Psychologe Markus Paulus forscht über Mitgefühl bei Kleinkindern. Warum ihm das den Glauben an das Gute im Menschen erhält.

Von Martina Scherf

Kinder seien kleine Egoisten, heißt es manchmal, immer auf den eigenen Vorteil bedacht. Stimmt nicht, sagt der Entwicklungspsychologe Markus Paulus. Er hat gerade eine neue Studie veröffentlicht, die beweist, dass schon Zweijährige Mitgefühl zeigen. Mit seinem Team lud er Kinder im Alter von 6, 10, 14 und 18 Monaten mit ihren Müttern zu Verhaltensexperimenten an die Ludwig-Maximilians-Universität ein. Insgesamt wurden 127 Mutter-Kind-Paare über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren untersucht. Im Videocall erklärt Paulus, Inhaber des Lehrstuhls für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, welche Erkenntnisse er dabei gewonnen hat und welche Rolle das Vorbild der Eltern spielt. Paulus ist derzeit für einen Forschungsaufenthalt in Aix-en-Provence. Sein Bildschirmhintergrund zeigt allerdings den Geschwister-Scholl-Platz in München.