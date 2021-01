Ein angetrunkener Mann ist in der Nacht auf Samstag von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der 41-Jährige sei kurz nach ein Uhr auf dem Schottergleis von der Senftenauerstraße in Richtung Gondrellplatz unterwegs gewesen, als ihm eine Tram der Linie 18 entgegenkam, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer der Bahn leitete ersten Ermittlungen zufolge noch eine Schnellbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 41-Jährige wurde mehrere Meter mitgeschleift und blieb im Gleisbett liegen. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und Verletzungen am Rücken. Ein Rettungswagen brachte ihn in den Schockraum einer Münchner Klinik. Der Fußgänger wurde wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr angezeigt, die Verkehrspolizei ermittelt.