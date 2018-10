7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Kleingartenanlage Einbruch nach Diebstahl

Die Art der Diebstähle häuft sich. Am vergangenen Donnerstag drang ein Unbekannter in die Gartenlaube einer Kleingartenanlage in Untergiesing ein und klaute Bargeld, Schlüssel und Personalausweis aus einer Tasche eines 71-jährigen Mannes. Dann begab sich der Täter zu der Wohnung des 71-Jährigen, die er durch die Adresse auf dem Personalausweis finden konnte, schloss sie auf und entwendete Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Im Stadtgebiet ist es laut Polizei seit Mitte September mehrfach zu Diebstählen nach diesem Muster gekommen.