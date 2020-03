Die große Demonstration der "Fridays for Future"-Bewegung zur Kommunalwahl ist abgesagt; stattdessen aber sind für diesen Freitag nun mehr als ein Dutzend kleinere Kundgebungen und Aktionen geplant. Ab 11 Uhr soll etwa eine kleinere Uni-Klimademo von den Pinakotheken zu den Propyläen am Königsplatz ziehen, ab 13 Uhr soll eine Fahrraddemo vom Isartor zur Universität rollen - so zumindest der Stand von Donnerstagnachmittag. Am Stachus zum Beispiel soll es dann ab 16 Uhr einen "Klimatanz" geben, und vor der Feldherrnhalle soll ab 13 Uhr ein Planspiel auf klimaschädliche Investitionen der Stadtverwaltung aufmerksam machen. Darüber hinaus sind Aktionen unter anderem mit Bannern, Straßenkreiden und Gesang geplant.

"Fridays for Future" hatte am Dienstag wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle für diesen Freitag in Bayern geplanten Großstreiks abgesagt. Neben kleineren Aktionen solle es aber einen digitalen Streik geben, kündigte Luisa Neubauer von "Fridays for Future Deutschland" an. Die verhinderten Demonstranten sollten Schilder malen, sich mit diesen zum Beispiel vor ihren Schulen oder Arbeitsplätzen fotografieren und die Bilder über soziale Medien teilen. Die wöchentlichen, kleineren Klimaschutz-Demonstrationen sollten aber weiterhin stattfinden, sagte Neubauer.