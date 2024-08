Glosse von Christiane Lutz

Wer kennt es nicht: Es ist ein schöner Sommersonntag in München, der Zweijährige ist gut gelaunt, und die Chefin will auch ausnahmsweise mal nichts. Also raus an den Ammersee. Doch oh Schreck: Der zusammengeklappte Kinderwagen passt nicht in den Kofferraum des Porsche! Augen auf beim Wagenkauf, also nicht beim Porschekauf, sondern beim Kinderwagenkauf natürlich.