4. April 2019, 18:41 Uhr Kleidertauschpartys Nachhaltiger Spaß

Der eine will nur ein Sakko und eine Hose, die andere trägt gleich einen ganzen Stapel nach Hause: Die Besucher der Kleidertauschparty im Import Export verfolgen unterschiedliche Strategien, sind dann aber durchaus zufrieden mit ihrer Ausbeute

Von Manuel Kronenberg

Das graue Sakko mit den hellen Streifen sieht Manuel Brandl schon von Weitem. Es hängt nur einige Meter von ihm entfernt auf einer Kleiderstange. Das könnte ihm gefallen. Er will es sich genauer anschauen, doch der junge Mann mit der Brille und der blauen Mütze muss erst mal näher rankommen. Gar nicht so einfach, denn es ist eng. Dicht drängen sich die Leute bei der Kleidertauschparty im Import Export. "Ich habe eigentlich gedacht, dass ich hier mit nur fünf Leuten stehe", sagt der 25-Jährige, der heute zum ersten Mal tauschen will. Er bahnt sich seinen Weg durch die Menge, stellt sich vor die Kleiderstange und zieht das Sakko hervor. An dem Kleidungsstück hängt ein kleines Pappschild. Die Zahl 102 steht darauf geschrieben. Brandl ist erstaunt. "Wie soll man denn so viele Punkte zusammenkriegen?" Dann sieht er den Zettel, der an der Kleiderstange angebracht ist: "drei bis fünf Punkte" - so viel sind die Kleidungsstücke also wert, die auf dieser Stange hängen. Brandl freut sich. Dann kann er sich das Sakko ja vielleicht doch leisten. Freilich muss er zwar nicht bezahlen, denn auf der Kleidertauschparty geht es, klar: ums Tauschen und nicht ums Kaufen. Genügend Punkte braucht er aber doch, wenn er etwas haben möchte.

Richtig voll ist es bei der Kleidertauschparty im Import Export gewesen. (Foto: Sebastian Gabriel)

Die Veranstaltung wird von "Rehab Republic" organisiert. Das ist ein Verein beziehungsweise ein Kreativ-Kollektiv, wie es die Mitglieder selbst nennen. Sie wollen das Bewusstsein für eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft fördern. Das soll aber nicht mit erhobenem Zeigefinger passieren; die Menschen sollen Lust auf Veränderung kriegen. Deswegen organisiert Rehab Republic Veranstaltungen, auf denen Leute zusammenkommen und sich gemeinsam für Nachhaltigkeit einsetzen. Da gibt es zum Beispiel Schnibbelpartys, auf denen Essen vor der Tonne gerettet, zubereitet und gemeinsam gegessen wird. Oder Workshops für ein plastikfreies Leben. Und eben Kleidertauschpartys.

Vor allem Frauen sind gekommen, aber auch wenige Männer wie Manuel Brandl. (Foto: Sebastian Gabriel)

Die Kleidertauschparty im Kreativquartier in der Dachauer Straße ist bereits die vierte, die der Verein veranstaltet. Die Idee ist simpel: Die Besucher bringen Teile aus ihrer eigenen Garderobe mit, die sie hier zum Tausch anbieten möchten. Maximal zehn Kleidungsstücke dürfen abgegeben werden. Für jedes Stück bekommt man eine bestimmte Anzahl an Punkten, die man dann zum Tauschen einlösen kann. T-Shirts geben zum Beispiel zwei Punkte, eine Bluse oder ein Pulli drei Punkte. Wenn am Ende der Party Klamotten übrig bleiben, werden sie gespendet. Auch Yasmin Wolf ist bei der Party; sie ist eine der ersten und ein richtiger Profi mittlerweile. Nur eine halbe Stunde braucht sie, dann verlässt sie den Raum bereits wieder, weil sie schon genügend Klamotten gefunden hat. Die junge Frau mit den pink-gefärbten Haaren und dem tätowierten Hals ist stolz auf ihre Ausbeute. Mit beiden Armen umklammert sie einen Haufen Kleidungsstücke. Besonders freut sie sich aber über das Paar Schuhe, das sie in einer Hand hält: Sie sind schwarz mit goldenen Verzierungen und Ketten. Bevor sie geht, muss sie noch auschecken. Sie legt die Klamotten und die Schuhe auf einem Holztisch ab, der im kleinen Vorraum des Import Export steht.

Auf der Kleidertauschparty geht es, klar: ums Tauschen und nicht ums Kaufen. (Foto: Sebastian Gabriel)

"Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, ob meine Punkte reichen", sagt Wolf zu Julia Jahn, die hinter dem Tisch steht. Jahn gehört zum Team, das diese Veranstaltung organisiert hat. Sie kassiert ab, oder besser: Sie zählt die Punkte der Kleider, die jemand mitnehmen möchte und überprüft, ob die Person genug Punkte hat. "Da sind wir aber nicht so streng", sagt Jahn. Wenn ein Besucher mal ein paar Punkte zu wenig haben sollte, sei das nicht so schlimm. Das System sei aber nötig und gut. "Damit die Wertschätzung da ist und die Leute sich überlegen, was sie wirklich brauchen und haben wollen." Denn darum gehe es hier ja: um nachhaltiges Verhalten. Die Veranstalterinnen wollen zeigen, dass es Alternativen dazu gibt, Klamotten ständig neu zu kaufen, nur um sie bald wieder wegzuwerfen und neue zu kaufen. "Ich kaufe mir fast keine Klamotten mehr", sagt Wolf. Auch sie findet die Idee der Nachhaltigkeit wichtig, aber ihr macht es auch einfach Spaß. "Ich bin total der Kleidertauschfan." Egal ob im Internet oder auf Veranstaltungen wie heute. "Es ist total unkompliziert und das Flair hier ist auch toll." Sie finde es genial, dass sie für die zehn Sachen, die sie sowieso nicht mehr trage, andere Klamotten bekomme, die fast neu oder in sehr gutem Zustand seien. Das ist Jahn und ihren Kolleginnen auch wichtig: Sie nehmen keine Kleidungsstücke an, die dreckig oder kaputt sind. Vor gut einem Jahr hat Jahn zusammen mit ihrer Vereinskollegin Claire Heinrich die erste Kleidertauschparty von Rehab Republic organisiert.

Die Idee gibt es aber schon länger. Auch Green City oder die Glockenbachwerkstatt veranstalten solche Events. "Wir erreichen super viele Leute damit", sagt Jahn. Es seien nicht nur junge Leute dabei, sondern auch ältere und Familien mit kleinen Kindern. Inzwischen haben sie sogar schon Stammkunden, die jedes Mal direkt fragen, wann die nächste Party stattfindet. "Das einzige, was schade ist: Es kommen fast nur Frauen", sagt Jahn. Einige Männer ließen sich zwar blicken, aber meistens gebe es nur einen Tisch mit Männerklamotten. Manuel Brandl ist einer dieser Seltenheiten. Obwohl es so wenige Sachen für Männer gibt, ist er fündig geworden. Er hat sich für eine Hose und ein Sakko entschieden. Auch wenn er die Punkte, die er für seine abgegebenen Klamotten bekommen hat, nicht alle eintauschen wird, ist er froh, gekommen zu sein. "Mein Kleiderschrank quillt eigentlich die ganze Zeit über", sagt er. Da sei er froh über eine Gelegenheit, ein paar Sachen für einen guten Zweck loszuwerden.