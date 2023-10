Es war ein verhangen leuchtendes Herbst-Programm, das sich die Wahl-Münchnerin Yulianna Avdeeva für ihren Abend im Münchner Funkhaus zusammengestellt hatte: Auf Frédéric Chopins melancholische As-Dur-Polonaise-Fantasie op. 61 folgte Władysław Szpilmans "The Life of the Machines" aus dem Jahr 1933, Mieczysław Weinbergs vierte Klaviersonate in h-Moll von 1955 und die zweite in b-Moll von Sergei Rachmaninow.