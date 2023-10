Beschwört mit Armen und Händen die Klänge: Pianist Fazıl Say, hier 2021 beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen, dirigiert das eigene Spiel.

Von Andreas Pernpeintner

Beim Klavierabend von Fazıl Say im Prinzregententheater so zu sitzen, dass man zwar nicht seine spielenden Hände, umso besser aber sein Gesicht sieht, erweist sich als ideal für die Rezeption. Diese Darbietung ist eine des ganzen Körpers. Say dirigiert das eigene Spiel, beschwört mit Armen und Händen die Klänge, lockt sie, schiebt sie beiseite. Mit seiner Mimik scheint er die Musik einatmen zu wollen. Manchmal stampft er im Takt. Manchmal singt er mit. Sieht das etwas manieriert aus? Ganz gewiss - und nicht nur ein wenig. Ist das ein Erlebnis? Ganz gewiss - und was für eins.