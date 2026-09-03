Ein kleiner zweitaktiger Auftakt und schon läuft das Stückchen los. Kleine heitere Synkopen, beschwingte Off-Beats. „Hoe Cake, Corn Cake“ von Florence Price heißt es und bildet den Einstieg in ein Projekt, das den Klavierunterricht vielleicht ein bisschen verändern könnte.

Unter dem Namen „SheComposed“ haben die Münchner Pianistin und Klavierlehrerin Yami CruzMontero und die Musikwissenschaftlerin Ulrike Keil zwei Notenbände mit Klaviermusik herausgegeben – mit ausschließlich Musik von Komponistinnen.

Sie habe vor ein paar Jahren ein Konzert mit Musik Komponistinnen gespielt, berichtet CruzMontero. Danach habe sie immer wieder darüber nachgedacht, dass ebendiese Musik vielleicht von Anfang an in den Musikschulen und der Ausbildung vorkommen solle: „Damit die Pianistinnen und Pianisten damit wachsen, eine Idee davon bekommen, damit das Thema nicht mehr so fremd ist“, betont sie.

Dazu ein kurzer Blick auf den Klavierunterricht. Wenn ein Kind, oder auch ein Erwachsener, anfängt, ein Instrument zu lernen, beginnt das natürlich ganz grundlegend: Welche Aktion erzeugt welche Note? Doch wenn dieser erste Schritt getan und verstanden ist, folgen doch ziemlich schnell erste kleine und vor allem leichte Stücke. Dafür gibt es eine Menge Literatur. Viele der bekannten Komponisten haben leichte Stücke geschrieben. Und welcher Klavierschüler hat nicht das Menuett in G-Dur aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach gespielt? Komponiert natürlich von Johann Sebastian Bach.

So spielen sich die Klavierschülerinnen und Schüler durch die leichten Stücke vom Barock bis in die frühe Moderne. Lernen dabei den westlichen Komponistenkanon und ihren Stil kennen. Und werden in ihrem Denken, in ihrem Geschmack, in ihrer musikalischen Auffassung maßgeblich geprägt. Ein Musikstück und die Eigenheiten des jeweiligen Komponisten können einem ja gar nicht näher kommen, als wenn man mit diesem Stück ein Instrument spielen lernt. So genau blickt man sonst nie wieder auf die einzelnen Noten, die Zusammenhänge und die Momente, die einzelne Töne zu Musik machen.

Genau hier setzen Yami CruzMontero und Ulrike Keil an. Nichts gegen Bach und Mozart, aber es wäre ja auch ganz schön, wenn diese frühe musikalische Prägung noch durch eine andere Handschrift passieren könnte: Florence Price, Emilie Mayer, Amy Beach oder die so tolle wie kaum gehörte Musik von Dora Pejačević.

Für Ulrike Keil bedeutete das Recherche in Bibliotheken und in Archiven, um eben von diesen sowieso nicht so bekannten Künstlerinnen die einfachen Stücke zu finden. Für Yami CruzMontero bedeutete das im Anschluss erst einmal die Sichtung des Materials, dann Spielen und Überprüfen, welches dieser Stücke für den Unterricht funktionieren könnte. Da geht es um musikalische Qualität. Aber auch andere Aspekte sind wichtig, erklärt CruzMontero. Etwa, dass die verschiedenen Epochen abgebildet sind. Dass alle Stücke in einem Band auf einem technischen Niveau sind oder sachte aufbauen.

Zur Klavierschule gibt es auch eine Begleit-CD. Foto: Florian Peljak

Weil es zum Musiklernen aber auch dazugehört, die Musik zu hören, wurde das zunächst kleine Projekt noch ein Stückchen größer. Die Stücke bekannter Komponisten kann jeder Schüler leicht in verschiedensten Einspielungen und Interpretationen nachhören. Aber bei Germaine Tailleferres „Lavendin de Haute-Provence“ oder Teresa Cataláns „Juguetes Rotos“ wird das schon schwieriger. Also mobilisierten Ulrike Keil und Yami CruzMontero zehn Pianistinnen und Pianisten, um diese Stücke in Koproduktion mit BR Klassik auch einzuspielen. Entstanden ist eine Doppel-CD mit 53 Klavierstücken von Komponistinnen, interpretiert etwa von Markus Bellheim, Marie Sophie Hauzel oder Yami CruzMontero selbst.

Ob sich dadurch das Musikhören- und Kennen grundlegend verändern wird, eine Art Graswurzelrevolution via Klavierunterricht quasi, das ist offen. In jedem Fall aber sind die zwei Klavierbände eine schöne Abwechslung. Besonders auch rhythmisch: Denn die gebürtige Kubanerin Yami CruzMontero hat einen kleinen Fokus auf lateinamerikanische Komponistinnen gelegt. Und die Synkopen, das swingend Verschobene, Rhythmen, die mal anders betonen – so was ist verdammt schwierig, wenn man immer nur westliche Komponisten gespielt hat. Macht aber großen Spaß.

„SheComposed“, Klavierschule, erschienen bei Universal Editions, Begleit-CD erschienen bei Prospero.