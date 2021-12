Von Paul Schäufele, München

Was man sich nicht alles gönnt, wenn man einmal im Pensionsalter angekommen ist. Der 94-jährige Herbert Blomstedt zum Beispiel dirigiert jetzt Werke von Wilhelm Stenhammar, einem jener skandinavischen Großen, die es in den Konzerthäusern Mitteleuropas traditionell schwer haben. Mit dem zweiten Klavierkonzert Stenhammars schenkt er seinem Publikum eine gute halbe Stunde exquisit spätromantischer Orchesterrhapsodien und Virtuosenschwelgereien. Dass nach diesem Konzert der ein oder andere überlegen mag, einmal in die Symphonien oder die ingeniösen Streichquartette des Jubilars zu hören - man feierte dieses Jahr Stenhammars hundertfünfzigsten Geburtstag - liegt nicht nur an Blomstedt. Denn für den Virtuosen-Part hätte kein besserer gefunden werden können als der ausgewiesene Stenhammar-Kenner Martin Sturfält.

Mit kühlem Blick fürs Wesentliche zeigt er die Schönheiten dieses Konzerts, die so leicht unter ausuferndem Rubato-Spiel verborgen werden könnten. Stattdessen bringt er Kontur in die verschlungene Dramaturgie des Konzerts, das zwischen granitharten Klangblöcken und flüchtigen Notenketten changiert. Nicht selten agieren Solist und Orchester als erklärte Widersacher, spielen etwa in unterschiedlichen Tonarten, ehe eine Synthese zum brausenden Finale führt. Sturfält wird kaum von der Bühne gelassen und bedankt sich mit einem kostbaren Ges-Dur-Impromptu aus Stenhammars Frühwerk. Hier lässt Sturfält die Wärme und Intimität zu, die er im Solo-Konzert bewusst sparsam eingesetzt hat.

Doch wer würde sich nach so viel Neuem nicht auch über eine alte Bekannte des Repertoires freuen? Mit der "Eroica" beweist Herbert Blomstedt einmal mehr seine Beethoven-Expertise, obwohl das Stück beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ohnehin ein Selbstläufer wäre. Für die Feinabstimmung braucht es aber dann doch jemanden am Pult. Mit Blomstedt ist es einer, der inzwischen kaum noch sichtbare Bewegungsabläufe ausführen muss, um verstanden zu werden. Er kann mit den Fingerspitzen einen Orkan auslösen.