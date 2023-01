Er verkörpert jene Epoche, da sie in Wien ihre Großschauspieler noch in Gold einfassten. Da noch jeder Taxifahrer das aktuelle Ensemble des Burgtheaters herunterbeten und auch kommentieren konnte. Klaus Maria Brandauer war und ist aber immer mehr gewesen als einer dieser Hausgötter vom Ring. Der Mann, nach dem sie daheim in der Steiermark inzwischen eine Flusspromenade benannt haben, spielte auch herausragend in Istvan Szabos Filmen und zeigte denen in Hollywood ("Jenseits von Afrika", 1985), was Schauspielkunst sein kann. In diesem Jahr wird Brandauer 80, sechzig Jahre steht er nun auf der Bühne, zu diesem Anlass beglückt er nun auch das Münchner Publikum. Am Freitag, 13. Januar, 20 Uhr, verlebendigt er in der Isarphilharmonie große Theatertexte von Sophokles, Goethe, Ibsen, Shakespeare, Schiller, Hofmannsthal oder Brecht. Noch gibt es Restkarten für "Fast ein Hamlet mein Mephisto ein Ödipus für Jedermann".

Klaus Maria Brandauer, Fr., 13.1., 20 Uhr, Isarphilharmonie