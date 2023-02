Von Sabine Buchwald

Klaus Kreulich ist seit 2014 Vizepräsident der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München (HM). Der Physiker ist in dieser Position für die Lehre zuständig. In den vergangenen Jahren war er einer der wichtigen Ansprechpartner für alles, was mit den Einschränkungen der Pandemie zu tun hatte. Er kennt die Sorgen und Beschwerden aus dieser Zeit. Für Kreulich ist Unterricht in Präsenz ein ganz wesentlicher Teil des Studiums. Dennoch sieht er die Anpassung an die Digitalisierung als Chance für die Zukunft.