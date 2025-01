Am 22. März um 6.51 Uhr fährt vom Münchner Hauptbahnhof ein TGV nach Paris Est, Ankunftszeit 12.32 Uhr. Man hätte dort also noch einen halben Tag, sich schön die Zeit zu vertreiben, ehe es am Abend ins Théâtre des Champs-Élysées geht, um Benjamin Bernheim als „Werther“ zu erleben. Keiner singt Jules Massenets verzweifelt liebenden Helden derzeit besser, aber Paris ist weit und teuer. Wie gut, dass der französische Tenor, der 2024 bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele auch ein klassikfernes Publikum bewegte, nun nach München kommt. Am 5. Februar singt er im Prinzregententheater, begleitet von der Philharmonie Baden-Baden, Arien von Donizetti, Verdi, Gounod und Massenet. Hoffentlich ist Werthers „Pourquoi me réveiller“ dabei.

Konzertante Oper im Prinzregententheater : Zauberhafte Wiederentdeckung Das Münchner Rundfunkorchester präsentiert im Prinzregententheater die Opernrarität „Mazeppa“ von Clémence de Grandval. Von Egbert Tholl

Die Stromversorgung in der Münchner Innenstadt, respektive der Residenz muss sich am Samstag, 25. Januar, wirklich zusammenreißen. Eine kurzfristige Absage aus technischen Gründen, wie unlängst beim Konzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter Herbert Blomstedt im Herkulessaal in Folge von Spannungsschwankungen wäre erneut eine Riesenblamage. Und während das BRSO und der schwedische Dirigent immerhin einen von zwei Abenden störungsfrei bestreiten konnten, heißt es nun alles oder nichts: Denn der russische Pianist Evgeny Kissin und der lettische Geiger Gidon Kremer spielen in München ihr einziges gemeinsames Deutschland-Konzert: eine Hommage an den großen Komponisten Dmitri Schostakowitsch.

Der Pianist Evgeny Kissin gilt in seiner Heimat als „ausländischer Agent“, weil er klar Position gegen das Putin-Regime bezogen hat. (Foto: Michael Reichel/picture alliance/dpa)

Aus Anlass des 50. Todestages des Komponisten präsentieren sie das Trio Nr. 2 für Klavier, Violine und Violoncello in e-Moll op.67, zudem die Sonate für Viola und Klavier in C-Dur op. 147, die Schostakowitsch in den letzten Tagen seines Lebens geschrieben hat, sowie die „Vier Gedichte des Hauptmanns Lebjadkin“ für Bass und Klavier mit Texten aus Dostojewskis Novelle „Die Teufel“ op. 146. Und genau, Kissin und Kremer kommen nicht alleine: Mit ihnen ist der weißrussische Bass Alexander Roslavets, der in der Staatsopern-Produktion „Krieg und Frieden“ so beeindruckend die Partie des Balaga sang. Und der Grammy-nominierte Bratschist und Dirigent Maxim Rysanov, der aus dem im Krieg umkämpften Kramatorsk in der Ost-Ukraine stammt und in Großbritannien lebt. Ein Schostakowitsch-Konzert also von engagierten Musikern, für die die Kunst nicht im luftleeren Raum steht. Kissin etwa gilt in seiner Heimat, das hat er der NZZ kürzlich erzählt, als „ausländischer Agent“.

Ein Vorwurf, den sich der Venezolaner Gustavo Dudamel eher nicht einhandeln würde. Im Gegenteil, Menschenrechtsorganisationen und auch seine Landsfrau, Pianistin Gabriela Montero, werfen dem Dirigenten immer wieder vor, sich vom Regime seines Landes instrumentalisieren zu lassen. Nicht zuletzt als Aushängeschild der weltweit gepriesenen venezolanischen Jugendorchesterinitiative „El Sistema“, die Kindern aus benachteiligten Familien eine musikalische Ausbildung ermöglicht. Die aber auch vom früheren Machthaber Hugo Chávez als Propagandamittel eingesetzt wurde, bei dessen Beerdigung Dudamel dirigierte. Mit Chávez’ nicht minder umstrittenem Nachfolger Nicolás Maduro hatte sich der Dirigent zeitweise überworfen.

Der internationale Pultstar ist also eine widersprüchliche Figur. Am Mittwoch, 22. Januar, kommt er mit dem Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela in die Isarphilharmonie.