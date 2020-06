Jonas Kaufmann, Christian Gerhaher und Okka von der Damerau waren schon bei den Montagskonzerten ohne Publikum im Nationaltheater dabei. Noch bis 11. Juni nun ist ein Abend "on demand", in dem unter anderen Golda Schultz mit zauberhaft lyrisch schwebendem Sopran Schubert singt: "Nacht und Träume", "Viola", "Der Mond steht auf Bergeshöh'n" und "Mutter Erde". Außerdem macht sie das Publikum bekannt mit der spannenden "Cantata" des 1942 geborenen englischen Singersongwriter John Carter. Von Donnerstag, 4. Juni, 12 Uhr, an ist das 9. Konzert im nach wie vor leeren Nationaltheater für 14 Tage auf der Website der Staatsoper zu erleben: unter anderem mit Günther Groissböck und Liedern von Peter Tschaikowsky und Sergej Rachmaninow.

Größte Emphase und eine Menge Herzblut machen jede dieser "Romanzen" zu einer Perle großer Ausdrucks- und Gesangskunst. Am Montag, 8. Juni, singen Dean Power, Sean Michael Plumb, Galeano Salas, Milan Siljanov und Bálint Szabó von 20.15 Uhr an Lieder aus ihrer Heimat. Und für vier Wochen startet das Format "Fester Samstag - Freier Sonntag". Am 6. Juni gestaltet Michael Nagy - mit Publikum! - die "Jedermann"-Monologe Frank Martins auf der Bühne des Nationaltheaters. Dazu liest Nikolaus Bachler aus Philip Roths "Jedermann" (Karten am 4. Juni, 10 Uhr, über www.staatsoper.de).