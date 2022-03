Einmal mit dem großen Alfred Brendel zusammen auf der Bühne stehen: Eric Lu, einem jungen amerikanischen Pianisten, wird diese vergnügliche Ehre zuteil am 14. Mai im Münchner Künstlerhaus. Brendel, dessen 90. Geburtstag die Musikwelt 2021 feierte, ist nicht nur ein Meister am Klavier, sondern auch ein schreibender Philosoph und begnadeter Humorist. So wird er unter anderem aus seinem Buch "Die Dame aus Arezzo" lesen. Der Abend im Künstlerhaus ist ein Programmpunkt des Münchner Klassikfestivals "Stars & Rising Stars", für das jetzt der Vorverkauf begonnen hat. Vom 13. bis 27. Mai treten Künstlerinnen und Künstler der internationalen Musikszene gemeinsam mit Nachwuchskünstlern auf die Bühne. Insgesamt gibt es neun dieser spannenden musikalischen Begegnungen an ungewöhnlichen Orten wie etwa dem Wilhelmsgymnasium, der Blutenburg oder dem Amerikahaus: Okka von der Damerau (Eröffnung am 13. Mai), Alfred Brendel (14. Mai), Ekatarina Sementchuk und Vladimir Jurowski (17. Mai), Daniel Hope (19. Mai), Valer Sabadus (20. Mai), Klaus Maria Brandauer (22. Mai), Julian Prégardien (23. Mai), Daniel Müller-Schott (24. Mai) und Arabella Steinbacher (27. Mai). Die Kartenpreise sind bei diesem Festival wie üblich moderat, Besucher bis 28 Jahre zahlen zehn Euro, von 29 Jahre an 35 Euro.

Stars & Rising Stars, 13. bis 27. Mai, Karten ab sofort im Vorverkauf erhältlich unter www.muenchenticket.de