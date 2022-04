Von Andreas Pernpeintner, München

Robert Schumanns "Papillons" sind ein wunderbarer, kompakter Klavierzyklus, den man weitaus seltener im Konzert hört als etwa die "Kinderszenen". Der Pianist Giuseppe Guarrera beginnt damit seine Darbietung bei "Klassik vor Acht" im Herkulessaal. Schon beim ersten Stück fallen zwei Charakterzüge seines Spiels auf: ein recht sanfter Anschlag und Guarreras Faible für agogische Freiheit. Beides führt oft zu schönen, lyrischen Einzelergebnissen.

Beides hat auch Nachteile: Die (vorherrschend rasche) Tempogestaltung ist so frei, dass der zugrundeliegende Puls oft nur schwer zu erkennen ist. Verbunden mit Guarreras weichem Ton klingen manche Stücke dadurch eher schemenhaft. Auch der gewitzte Widerstreit der beiden Themen im letzten Stück wird eher schwach beleuchtet. Somit ist es gut, dass Guarrera sich anschließend bei Beethovens D-Dur-Sonate op. 10/3 auf ein präziser definiertes Metrum besinnt. Nach wie vor erklingt manches Detail etwas beiläufig. Insgesamt aber steht Guarreras Fähigkeit, Virtuoses unprätentiös wirken zu lassen, der Sonate gut. Auch zeigt er nun öfter, welche dezidierte Kraft seinen Händen innewohnt.

Für Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" ist diese gesteigerte Klarheit der richtige Ansatz. Dieses Werk gelingt Guarrera vorzüglich. An etlichen Stellen ist die Musik sehr wuchtig. Guarreras Impetus ist nun so groß, dass er sich beim Anschlag manchmal vom Klavierhocker hochdrückt. Doch zu hart klingt das Monumentale bei ihm nie. Gegensätze interpretiert er plastisch: etwa zwischen dem rumpelnden "Bydlo" und dem skurril hüpfenden "Ballett der Küchlein in ihren Eierschalen". Ernste Stücke wie "Die Katakomben" oder "Das große Tor von Kiew" kann man dieser Tage unmöglich hören, ohne Mussorgskys Ausstellung gedanklich mit Bildern vom Kriegsgeschehen in der Ukraine zu füllen. "Von fremden Ländern und Menschen" wirkt daraufhin wie eine hoffnungsvolle Zugabe, mit der Guarrera auch einen schönen Bogen zurück zu Schumann spannt.