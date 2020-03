Schon nach dem höchst effektvollen, alle Register ziehenden Klavierkonzert von Thomas Adès spielte Kirill Gerstein im Herkulessaal als Zugabe aus dessen enorm witziger Oper "Powder her Face" eine "Berceuse". Tags darauf gibt es im Technikum des Werksviertels eine herrlich schräge, prall sinnliche Suite für zwei Klaviere aus dieser Kammeroper von 1995 über eine exzentrische Millionärin, gespielt von Gerstein und dem Komponisten selbst an zwei Klavieren.

Davor steht "En blanc et noir" auf dem Programm, in dem Claude Debussy mitten im ersten Weltkrieg den Dirigenten Serge Koussevitzky, den befreundeten und im Alter von nur 30 Jahren gefallenen Jacques Charlot und Igor Strawinsky porträtierte; danach folgte das Weltuntergangsszenario von Maurice Ravels "La Valse", uraufgeführt 1920. Was für ein beziehungsreiches Programm, das in einer Stunde drei Tänze am Abgrund präsentiert: Hier die Konfrontation von Luthers "Eine feste Burg ist unser Gott" mit der Marseillaise, dort vier skurrile Opern-Szenen und schließlich die lustvolle Zerstörung des Wiener Walzers, die in der Version für zwei Klaviere noch wilder, brutaler und derber klingt als mit Orchester. Von Adès und Gerstein wird das mit viriler Inbrunst zum gigantischen Gebirge aufgefaltet und erzielt frenetischen Applaus.

Davor gibt es zwei Stunden lehrreicher Meisterklasse mit drei Klavierschülern im Alter zwischen 13 und 20. Jeweils ein oder zwei Préludes von Claude Debussy stehen auf dem Programm. Sie werden von Adès und Gerstein auf den Prüfstein gestellt und Takt für Takt mit Ernst, aber auch Humor durchleuchtet. Sei es, dass der Komponist mit smart verführerischem Bassbariton die B-Dur-Badewanne beschwört, in der sich grade ein imaginärer Barpianist rekelt, oder aber fordert, eine Halbtonfolge doch bitte als schmutziges Geräusch zu spielen. Immer wieder ist Thema, dass, was notiert ist, nicht alles ist, was die Musik erfordert; dass sie mehr erzählt, als der Buchstabe der Noten auf den ersten Blick preisgibt. Es gibt auch den konkreten Hinweis, dass ein Flügel auf manuellen Druck nicht reagiert, wohl aber auf Geschwindigkeit, also die schnelle Tonrepetition.

Wenn es um eine "Sérénade interrompue" geht, also ein immer wieder unterbrochenes Ständchen für eine Angebetete, machen Komponist und Pianist deutlich, welche Stimmen am Klaviersatz Gitarrenbegleitung oder die weibliche Singstimme sind. Und beide Musiker fordern den Ausdruck von Flamenco oder Fado ein! Staunend und erst allmählich, je nach Alter unterschiedlich reagierend, trauen sich die zwei Schülerinnen und der Schüler das umzusetzen. Die je 40 Minuten Unterricht werden sicher noch lange nachhallen, auch bei den Zuhörern, die sich vielleicht an eigene, weit weniger ertragreiche Klavierstunden erinnern.