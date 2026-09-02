Als Timm Thaler wurde Thomas Ohrner früh berühmt, später war er nicht nur Schauspieler, sondern auch Moderator. Seine jüngste Leidenschaft ist die klassische Musik. Wie ihn die Arbeit für den Sender Klassik Radio bereichert.

Zum Kinderstar wurde Thomas Ohrner Ende der Siebzigerjahre in der Rolle des Timm Thaler. Heute moderiert der 61-Jährige beim Sender Klassik Radio und versucht, klassische Musik möglichst unbefangen und alltagstauglich zu vermitteln. Im Gespräch erzählt er, was ihn der frühe Ruhm gelehrt hat, warum die Klassik keine Verjüngungskur braucht und weshalb ihn die Neugier auf den nächsten Tag antreibt.