Konzerte mit Staraufgebot locken beim "Klassik am Odeonsplatz" jährlich 16000 Besucherinnen und Besucher an - hier eine Aufnahme aus dem vergangenen Jahr.

Noch kein Ticket? Fragen zum kulinarischen Angebot? Lust, vorher reinzuhören? Drei Tipps zur Vorbereitung für "Klassik am Odeonsplatz" in München.

Von Lukas Heinser

Herausragender geht es vermutlich nicht: Christian Thielemann, einer der berühmtesten Dirigenten unserer Zeit, Wagner-Meister und Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, interpretiert kraftvolle Ballett- und Vokalmusik von Giuseppe Verdi. Und Lang Lang, chinesischer Star-Pianist und internationaler Publikumsliebling, spielt Edvard Griegs sanft zauberhaftes Klavierkonzert in a-Moll. Und das auf dem historischen Odeonsplatz als Open-Air-Konzert mit in die Feldherrnhalle eingebauter Festival-Bühne.

Zum 22. Mal findet das "Klassik am Odeonsplatz" bereits statt: an diesem Wochenende, 8. und 9. Juli. Die von der Landeshauptstadt München und dem Bayerischen Rundfunk veranstalteten Konzerte mit Staraufgebot locken jährlich 16000 Besucherinnen und Besucher an. Im Folgenden einige Tipps, wie man sich mit oder ohne Ticket auf das Spektakel vorbereiten kann.

Noch keine Karte?

Die Konzerte sind seit Januar ausverkauft. Wer keine Karte ergattern konnte, checkt am besten regelmäßig die Verkaufsseite www.muenchenticket.de - hier werden immer wieder vereinzelt Plätze in den Verkauf zurückgegeben. Das Gleiche gilt für die Abendkasse. Auch auf Ebay wird man fündig - ansonsten gibt es meistens private Verkäufer vor dem Gelände. Wer das Konzert mit italienischer Küche verbinden will, bucht beim Restaurant Tambosi für rund 100 Euro ein Spezialangebot - mit einem reichhaltigen Menü und einem Tisch auf dem Odeonsplatz (www.eventbrite.com). Wem das alles zu aufwendig ist: Die Konzerte werden auch auf BR-Klassik, ARD, medici.tv, 3sat und BR-Fernsehen ausgestrahlt, an zahlreichen Terminen, live und Tage später noch.

Verpflegung auf dem Gelände

Der Odeonsplatz wird für die Konzerte zwar an beiden Tagen von 17.30 Uhr an gesperrt. Was an gastronomischem Angebot dort ohnehin vorhanden ist, bleibt aber auch während der Veranstaltung geöffnet. Nicht alles ist allerdings vom Odeonsplatz aus zugänglich. Wer sich etwa in der Pfälzer Weinstube verpflegen will, muss über den Hintereingang beim Hofgarten rein. Über die ansässigen Betriebe hinaus gibt es an Ständen hinter der bestuhlten Fläche Getränke, Bratwurst und Snacks zu kaufen - vor den Konzerten, in der Pause und danach.

So kann man sich einhören

Von Verdis Ballettmusik gibt es auf den gängigen Streamingdiensten verschiedenste Interpretationen zu hören, etwa eine von James Levine und dem "Metropolitan Opera Orchestra", erschienen 1993 bei Sony. Thielemann hat von Verdi nur das Requiem aufgenommen, mit der Staatskapelle Dresden - dort kann man sich schon mal anhören, wie der Dirigent mit Vokalwerken umgeht. Wer Thielemann selbst kennenlernen will, sollte sich unbedingt seine Aufnahmen von Werken der Deutschen Romantik anhören. Auf Youtube gibt es etwa ein Video des Vatikankonzerts von 2005, wo der Dirigent mit den Münchner Philharmonikern Wagners Tannhäuser-Ouvertüre aufführt. Hier wird klar, was für ein Meister des dramatischen Aufbaus und der beinahe hypnotischen Orchesterführung er ist.

Lang Lang ist eine dieser polarisierenden Figuren der Klassik-Welt - von Kritikern teils als mittelmäßig bezeichnet und belächelt, frisst ihm das Publikum weltweit aus den Händen. Der Mann der wilden Gestik hat Charisma. Dementsprechend lohnt sich unter seinen Aufnahmen alles Große, Feierliche: Griegs Klavierkonzert vom Sonntag lässt sich auf Youtube ansehen, ebenso das stürmische Tschaikowski-Klavierkonzert.

Klassik am Odeonsplatz, Sa./So., 8./9. Juli, alle Infos unter www.klassik-am-odeonsplatz.de