Die ersten Durchgänge in den Disziplinen Klavierduo, Horn, Geige und Gesang fanden bereits digital statt. Publikum ist erst zu den Semifinali und Finali zugelassen.

Beim ARD-Musikwettbewerb in München misst sich der Nachwuchs in vier Fächern miteinander.

Von Klaus Kalchschmid

Vergangenes Jahr fand der renommierte, in der jährlich wechselnden Vielfalt seiner 21 Fächer weltweit einzigartige und größte Musikwettbewerb der ARD pandemiebedingt nicht statt. Dieses Jahr gab es 626 Bewerbungen aus 54 Ländern und vier Kontinenten, außer Afrika. Die ersten Durchgänge in den Disziplinen Gesang, Klavierduo, Horn und Geige fanden heuer lediglich digital bereits im Juni statt. Somit stehen zu Beginn des Live-Wettbewerbs in München die zum jeweils zweiten Durchgang zugelassenen Teilnehmer bereits fest. Aber "endlich gibt es einen Neuanfang für alle Musiker, die nach dem Studium anderthalb Jahre mit dem Beginn ihrer Karriere ausgebremst wurden", wie Meret Forster und Oswald Beaujean, die künstlerischen Leiter, betonen.

Wieder sind die Anforderungen extrem groß, was das anspruchsvolle Repertoire einschließlich zeitgenössischer Auftragswerke angeht. Manchmal werden keine ersten Preise vergeben werden, denn gesucht wird nicht der jeweils beste Kandidat in einem Fach, sondern absolute "Podiumsreife" in künstlerischer Hinsicht. Entsprechend exzellent besetzt sind die Jurys. Allein im Fach Gesang gab es sensationelle 368 Bewerber, von denen Dame Felicity Lott, Ben Heppner, Johannes Martin Kränzle, Deborah Polaski, Gerhild Romberger und Bo Skovhus 72 für die erste Runde auswählten und davon 20 zum zweiten Durchgang zuließen.

Pandemiebedingt wird erst zu den Semifinali und Finali in Herkulessaal und Prinzregententheater Publikum zugelassen, das sonst schon zu den ersten Runden für volle Häuser sorgte. Man kann jedoch die noch ausstehenden Durchgänge sowie die drei Preisträgerkonzerte mit dem Münchener Kammerorchester und den BR-Symphonikern im Livestream verfolgen über www.br.de/ard-musikwettbewerb. Dort finden sich auch alle Informationen zu den Teilnehmern, Zeitpläne, Ergebnisse und das kostenlose umfangreiche Programmheft zum Download.

ARD-Musikwettbewerb, in den Fächern Gesang, Klavierduo, Horn, Violine, Do., 2., bis Fr., 17. September, diverse Orte, alle Infos unter www.br.de/ard-musikwettbewerb