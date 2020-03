Bei den wenigen Dirigentinnen unserer Zeit, die es an die Spitze von bekannten Orchestern geschafft haben, gibt es immer eine Menge Superlative. Etwa bei Mirga Gražinytė-Tyla. Mit gerade 29 Jahren wurde die litauische Musikerin zur Chefin des "City of Birmingham Symphony Orchestras" berufen. Eine Stelle, die zuvor Andris Nelsons und Simon Rattle inne hatten. Die Deutsche Grammophon hat sie dann auch prompt unter Vertrag genommen - sie ist damit die erste Dirigentin mit Exklusivvertrag dort. Und alle können ein bisschen mehr Geld mitverdienen an der Geschichte, dass so eine junge, zierliche und hübsche Frau so wunderbar dirigieren kann.

Nur damit wird man leider der Musik dieser Frau überhaupt nicht gerecht. Denn Gražinytė-Tyla ist eine großartige Musikerin und sollte wegen ihres Zugangs zur Musik geschätzt und geliebt werden und nicht wegen ihres Geschlechts, das sich gerade so besonders gut vermarkten lässt. Musikalisch weiß Grazinyte-Tyla sehr genau, was sie will und was sie tut. Sie denkt die Musik integrativ, begreift sich als Teil des Orchesters, als Teil der Musiker, ohne die sie ihre Vorstellungen einer Symphonie oder einer Oper nie hören würde. Sie teilt die Freude über die Musik mit ihren Musikern; sie versammelt alle unter dem Dach eines Orchesters.

Das konnte sie schon, als sie vor sechs Jahren mit Gidon Kremers Kremerata Baltica in Regensburg und München auftrat. "Je mehr Kommunikation, desto besser", sagte die damals 27-Jährige. "Vielleicht bietet das Orchester mal etwas an, an das ich gar nicht gedacht hätte." Diese Offenheit und Neugierde zahlten sich aus. Kurz darauf wurde Gražinytė-Tyla zur Musikdirektorin in Salzburg berufen und dirigierte dort etwa eine "La Bohème", deren Partitur immer wieder von Techno-Beats durchpflügt wurde, mit einer hinreißenden Gelassenheit. Zwei Jahre später folgte schon der Wechsel nach Birmingham. Eine Stelle, die in der Klassikwelt ausgesprochen renommiert ist.

Doch von den Allmachtsansprüchen, die Dirigenten oft zugeschrieben werden, ist sie weit entfernt. Diese gewisse Demut und vor allem eine große Zugewandtheit zeichnet ihre Musik aus. Dieses Selbstverständnis zeigt sich auch in ihrem Namen: Das angehängte Tyla hat sie dazuerfunden. Es bedeutet Stille.

