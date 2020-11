Von Rita Argauer

All diese Seuchenstimmung und die drastischen Mittel zur Eindämmung der Pandemie wirken so gar nicht fortschrittlich und zeitgemäß. Diese Parallelen zog Howard Arman, der musikalische Leiter des BR-Chors, schon im Frühsommer. Chorgesang schien damals live unmöglich. Also komponierte Arman ein kleines, zeitgenössisches Melodram, basierend auf Texten aus den Zeiten der Pestepidemien. "Der Bildhauer" heißt es. Oberflächlich geht es um einen alten, lungenkranken Bildhauer und einen jungen, ambitionierten Pestarzt. Unterschwellig aber finden sich in dem Text genau jene düster-dräuenden, abergläubischen und zeichensehenden Erklärungen, mit denen die Seuche als Schicksalsmacht verortet wurde.

Der Tenor Andreas Hirtreiter singt und erzählt aus der Perspektive des jungen Arztes heraus - pathos-schwanger wie der gesprochene Gesang eines Priesters beim Lesen des Evangeliums. Die Kamera zeigt konsequent nur seine rechte Gesichtshälfte - die linke trage ein Mal, wie er erzählt. Schon wieder so ein Zeichen, so ein Unheil. Dazu hat Arman eine Klavierpartitur komponiert, auf dem mal dumpf gehauen wird, um das Bildhauen zu demonstrieren, und sonst in verhallten und vereinzelten Tönen eine dünne harmonische Grundlage für das Geschehen geschaffen wird (am Klavier: Max Hanft). Die Transparenz des Instrumentalklangs nimmt eine schöne Gegenposition zu den starken Worten ein, wenn von "Flammenschwertern" und "Todesluft" die Rede ist.

Arman habe mit den gegeben Einschränkungen etwas schaffen wollen, sagt er. Dementsprechend gibt es noch einen Chor wie in einer griechischen Tragödie, hier aber nur aus drei Frauen bestehend (Diana Fischer, Hanne Weber und Kerstin Rosenfeldt). Die tragen Alltagsmasken und singen. Ihre Worte werden undeutlich, die Töne aber bestehen wie von einem Instrument produziert. Gegen Ende des 15-minütigen Stücks liest der Protagonist aus einer alten Erklärung für das Unheil, das die Pest über Europa brachte: Die Konjugation von Mars und Saturn war schuld. Dann singt er eine verrückte Koloratur, erklärt, dass niemand sich wundere, wenn ein Bildhauer huste (was das Klavier mit zwei neckischen Arpeggien kommentiert) - und man fühlt sich dem derzeitigen Wahnsinn erstaunlich nah.

Der Bildhauer, im Internet abrufbar unter www.br-chor.de und www.br.de/kultur