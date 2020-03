Es ist ein etwas ungleiches Paar, das sich da auf der Bühne des Prinzregententheaters eingefunden hat, der Flügel aus dem Hause Steinway und der Klavierhocker aus dem Hause Fazioli. Sind bei Steinway etwa die Klavierhocker ausverkauft? Nein, Evgeni Bozhanov hat letzteren mitgebracht, weil er gern so tief am Flügel sitzt wie weiland Glenn Gould. Die Finger lässt er dafür aus umso größerer Höhe in die Tasten fallen, was die Herkunft des bulgarischen Pianisten aus der russischen Klaviertradition zeigt. Deren Tugenden sind denn auch exemplarisch zu hören bei Maurice Ravels Klavierkonzert in G-Dur, das er hier, unterstützt vom Münchener Kammerorchester mit eleganten Orchestersoli, spielt. Zum einen erreicht Bozhanov in den vielen virtuosen Passagen eine bedingungslose Klarheit, mit der er den Klang genau abschattiert und staffelt. Zum anderen vermag er melodische Linien wie die des langsamen Satzes mit hoher Intensität zu modulieren - was sich später als gute Mischung auch für die Zugabe erwies, das Andante aus Sergej Rachmaninows Cellosonate, das er in einem Arrangement des russischen Klavierkollegen Arcadi Volodos spielte. Wirklich besonders an Bozhanov aber ist die innere Freiheit seines Spiels, die in Ravels Konzert keine Note pauschal wirken ließ. Immer wieder setzt er wie beiläufig interessante Akzente, erzeugt raffinierte Farbmischungen mit dem Pedal und bringt kleine und feine Rubati ein. Das alles ist präzis gearbeitet, wirkt aber im Ergebnis lässig, was den jazzigen Duktus des Konzerts zur Geltung kommen lässt.

Dass Ravel hier zwischen 1929 und 1931 Jazz und Neoklassizismus miteinander verschmolz, passt zum Münchener Kammerorchester, das ebenfalls gern moderne mit klassischen Stücken mischt. Für die Klassik stand diesmal Mozarts späte g-Moll-Sinfonie, die Chefdirigent Clemens Schuldt in der Tradition der historischen Aufführungspraxis mit kraftvollen Akzenten und starken dynamischen Kontrasten anging. Die Form aber zerfiel ihm dabei, und die Bläser übertönten oft völlig die nicht sonderlich homogen klingende Streichergruppe. Spannender waren da die beiden modernen Stücke, zumal gerade die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in regulären Konzertprogrammen völlig unterrepräsentiert ist: "Piccola musica notturna", die "kleine Nachtmusik" von Luigi Dallapiccola aus dem Jahr 1954, erweist sich als eine genau ausgehörte, atmosphärisch starke Elegie, in der der italienische Komponist strenge Zwölftontechnik mit einem raffinierten Klangsinn verblendete. In "Flowing down too slow" des 2004 allzu jung verstorbenen Fausto Romitelli sitzen zwei gleich große Streichorchester, unterstützt jeweils von einem Keyboard, einander in symmetrischer Aufstellung gegenüber. Nach Art einer Phasenverschiebung schaukeln sich repetierte Motive zwischen ihnen auf, um schließlich wieder zur Ruhe zu finden. Womit sogar noch Einflüsse aus der jüngeren elektronischen Musik in dieser interessanten, wenn auch etwas wüsten Programmzusammenstellung zur Geltung kamen.