Vermutlich könnten Lucas und Arthur Jussen auch mit Blockflöte und Glockenspiel Ballermann-Hits aufführen – die vielen, vielen treuen Fans, die das Duo hat, würden ihnen trotzdem gerne zuhören. Vorerst bleiben sie zwar beim Klavier, aber ein bisschen ausgefallen ist das Programm, mit dem die zwei am 23. März ins Prinzregententheater kommen, trotzdem. Nur Musik des zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhunderts, Steve Reich, Paul Lansky, John Adams und andere Größen.

Ein Who’s who der Minimal Music also, dazu Gershwin, Bernstein und vor allem Alexej Gerassimez. Denn die Jussen-Brüder treten gemeinsam mit dem famosen Komponisten und Schlagzeuger auf, der noch von seinem Kollegen Emil Kuyumcuyan unterstützt wird. Schon jetzt wird es nicht ganz einfach, dafür noch Karten zu bekommen. Aber zumal in Sachen neuerer Musik ist das Angebot in diesen Wochen reichhaltig: ein Monat voller Entdeckungen.

Das Münchener Kammerorchester (MKO) zeigt seine Moderne-Expertise im März in gleich drei Konzerten. Am 19. März spielt Veronika Eberle das Violinkonzert, das ihr Toshio Hosokawa vor wenigen Jahren geschenkt hat. Ihr und ihrem kurz davor geborenen Kind, was auch der Titel des Stücks aufruft: „Genesis“. Das Konzert mit der so sensiblen wie virtuosen Geigerin ist vielleicht auch ein Trost für alle, die gehofft hatten, in diesem Monat Augustin Hadelich zu hören. Aber dessen drei Auftritte mit den Münchner Philharmonikern sind, wie es auf ihrer Website heißt, „derzeit ausverkauft“. Dafür lädt das MKO schon drei Tage nach dem Violinkonzert einen Weltklasse-Pianisten ein. Fazıl Say spielt am 22. März zwei Mozart-Klavierkonzerte, eine seiner eigenen Kompositionen wird auch zu hören sein.

Ganz und gar zeitgenössisch wird es am 26. März. Da traut sich das MKO, geleitet von der Dirigentin Catherine Larsen-Maguire, ein Konzert völlig mit noch lebenden musikalischen Stimmen zu füllen. Stücke von vier wichtigen, jungen Komponistinnen werden an diesem Abend in das „MKO Songbook“ aufgenommen, wie die Reihe im Schwere Reiter heißt: Sara Glojnarić, Hannah Kendall, Alexandra Karastoyanova-Hermentin und Caroline Shaw, die nicht nur Neue-Musik-Fans ein Begriff ist. Shaw gilt als eine der vielseitigsten Musikerinnen ihrer Generation und schafft es spielerisch, von Musizierenden verschiedener Couleur bewundert zu werden. Die Sopranistin Anne Sofie von Otter gehört ebenso dazu wie die spanische Pop-Sensation Rosalía.

Caroline Shaw Shaw gilt als eine der vielseitigsten Musikerinnen ihrer Generation. Elena Olivio

Für solche Experimente ist das Schwere Reiter im Münchner Kreativquartier immer der richtige Ort. So hat das Ensemble „Der gelbe Klang“, das sich seit seiner Gründung 2020 mit aktueller Musik beschäftigt, einen der wichtigsten lebenden deutschen Komponisten dorthin eingeladen. Enno Poppe hat eine „carte jaune“ bekommen, das heißt, er gestaltet (und dirigiert) am 20. März selbst ein Konzert. Neben einer eigenen Komposition stehen Stücke von Hèctor Parra und Ann Cleare auf dem Programm. Und am selben Ort widmet sich das andere Münchner Neue-Musik-Ensemble, das „Neue Kollektiv München“, kurz darauf dem nahenden Frühling. Am 21. März lässt es Klänge unter dem Motto „Wachstum – Aufbruch“ sprießen und verlässt sich dabei auf die anregende Wirkung von offener Notation und Improvisation.

Aber auch ein größeres Orchester wagt sich dieser Tage an ein Repertoire, das für viele Konzertgängerinnen und -gänger einen Neuheitseffekt bereithalten dürfte. Denn das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter seinem Chef Simon Rattle lernt am 26. und 27. März tanzen. Zumindest spielt es ein paar Nummern aus dem fantastischen, 1950 uraufgeführten Ballett „Don Quixote“ von Robert Gerhard, der seinem schweizerisch-elsässischen Elternpaar einen sehr deutsch klingenden Namen verdankt, aber sehr spanisch komponiert hat. Dazu kommt die Suite aus Francis Poulencs köstlichem Ballett „Les Biches“. Dabei flankieren diese Tanzstücke nur das bis dahin ganz unerhörte Hauptwerk des Abends: ein Klavierkonzert, das der aus Valencia stammende Francisco Coll auf ausdrücklichen Wunsch Simon Rattles geschrieben hat. Er wird es nun uraufführen, mit Kirill Gerstein am Klavier.