Zunächst gilt es, den Münchner Philharmonikern zu danken. Dafür, dass sie in diesem November quasi überall konzertieren – in Paris, Köln, Tokio, Peking Nanjing und Shanghai – nur nicht in München . Denn wären sie daheim geblieben, würden sie es dem hiesigen Publikum nur noch schwerer machen. Diese Qual der Wahl! In diesem Herbst, so hat man das Gefühl, ist der Münchner Klassik -Kalender voller denn je. Aber wahrscheinlich ist das in jedem Jahr so, man hat es nur wieder erfolgreich verdrängt.

Es wäre doch kurios gewesen, wenn sie sich irgendwo in Asien an einem Flughafen über den Weg laufen würden. Aber die Philis haben den Rückflug wohl bereits angetreten, wenn Simon Rattle und sein Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks einchecken. Am 20. November spielen sie in Seoul, es folgen Konzerte in Japan und Taiwan, die Volksrepublik lässt das BRSO aus. Ehe es aber aufbricht, gibt es in der Isarphilharmonie „Tristan und Isolde, 2. Aufzug“ mit Stuart Skelton und Lise Davidsen als Solisten (1. und 3.11.) sowie Mahlers Siebte (7. und 8.11.).

Daniil Trifonov reist mit dem Orchestre Symphonique de Montréal zum Konzert in der Isarphilharmonie an. (Foto: imago images/MiS)

November ist also der Reisemonat für Münchens Orchester. Allerdings kommen auch etliche zu Besuch. In der Isarphilharmonie gastieren: Teodor Currentzis (Wohnsitz Russland) und sein international besetztes Utopia-Orchester (1.11.), das Bruckner Orchester Linz unter Markus Poschner spielt zusammen mit dem Münchner Cellisten Daniel Müller-Schott am 10. November, Geiger Frank Peter Zimmermann ist Solist beim Konzert der Sächsische Staatskapelle Dresden unter Daniele Gatti am 13. November, die französische Dirigentin Marie Jacquot reist mit den Wiener Symphonikern und der jungen Geigerin María Dueñas an (24.11.), demnächst Phili-Chef Lahav Shani dirigiert sein Rotterdam Philharmonic Orchestra, Solist ist der Cellist Gautier Capuçon (27.11.), und Star-Pianist Daniil Trifonov wird vom Orchestre Symphonique de Montréal unter Rafael Payare begleitet (28.11.)

Ebenfalls aus Nordamerika reist Yo-Yo Ma an. Der Cellist spielt am, 7. November, zusammen mit Pianistin Kathryn Stott im Herkulessaal. Das Konzert sollten man nicht verpassen, Yo-Yo Ma, der nächstes Jahr 70 wird, erwägt, nicht mehr so oft in Europa aufzutreten. Und Kathryn Stott plant, so hört man, ihre Karriere zu beenden. Wo Pianist Nikolai Tokarev zu Hause ist, wissen wir nicht, er ist im Herkulessaal in Begleitung des Antwerp Syphony Orchestras (16.11.).

Stargeigerin Julia Fischer gibt zusammen mit dem Pianisten Jan Lisiecki ein Konzert im Prinzregententheater. (Foto: Claus Schunk)

Ziemlich große Routine beim Einchecken am Flughafen dürfe Pianist Lucas Debargue spätestens seit 2015 haben, dem Jahr, in dem er den Kritikerpreis beim renommierten Internationalen Tschaikowsky Wettbewerb in Moskau gewann. Seither ist er in allen wichtigen Konzerthäusern ein gefragter Solist, wohl auch wegen seines unkonventionellen Spiels. Der 33-jährige Pariser kommt am 3. November ins Prinzregententheater unter anderem mit Werken von Gabriel Fauré, dessen sämtliche Klavierwerke er eingespielt hat. Einen kanadischen Pass hat sein Pianisten-Kollege Jan Lisiecki, Jahrgang 1995, der schon im Alter von 15 Jahren seinen internationalen Durchbruch hatte. Er gibt am 10. November im Prinze ein Konzert zusammen mit Julia Fischer. Die beiden spielen Werke von Mozart, Beethoven und Schumann. Die Star-Geigerin aus dem Würmtal, der klimaneutrales Reisen sehr wichtig ist, könnte – so keine der leidigen Sperren – also mit der S-Bahn kommen.