„Wenn von draußen keine Geräusche mehr kamen, produzieren nämlich die Härchen an meinem Trommelfell ihre eigenen Geräusche“, heißt es in einem Text von David Foster Wallace . Der US-Schriftsteller und ehemalige Tennisprofi nahm sich 2008 im Alter von nur 46 Jahren das Leben. Depressionen werden als Grund genannt. Als früh Unvollendeter faszinieren er und vor allem sein 1500-Seiten-Roman „Unendlicher Spaß“ bis heute. Offensichtlich auch Klaus-Peter Werani, Bratscher im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) und Komponist. Sei Stück „sO.N.A.N.z“ ist eine Hommage an Foster Wallace. Die Komposition für Klavier solo mit sogenannten Transducernern, die den Resonanzboden des Flügels zur Lautsprechermembran werden lassen, ist am Sonntag, 22. September, 20 Uhr, in der Galerie Florian Sundheimer, Odeonsplatz 6, zu hören. Pianist ist Jean-Pierre Collot.

Dort gibt es an diesem Tag beim SonicSolo Klavierfestival noch viel mehr spannende Neue Musik zu hören. Um 15 Uhr etwa spielt Brigitte Helbig unter anderem „Il lamento di giano“ (2020), ein Stück des jungen Münchner Komponisten Alexander F. Müller. Um 17.30 Uhr öffnet Kathrin Isabelle Klein „Hörfenster für Franz Liszt“, komponiert für Klavier von Adriana Hölszky, die mit ihrer Tonsprache entschiedene Offenheit beim Publikum einfordert.

Hörfenster öffnen, dieses Bild passt von jeher zu „Musica viva“, jener Konzertreihe für zeitgenössische Musik, die das BRSO seit bald 80 Jahren pflegt. Hier stehen noch in diesem Monat große Abende an: Am Samstag, 28. September, 20 Uhr, sind Werke zweier Klassiker neuer Tonkunst im Prinzregententheater zu erleben. „Ruf“ für Orchester und Tonband von Emmanuel Nunes (1941-2012) und Helmut Lachenmanns „Tanzsuite mit Deutschlandlied“ für Orchester mit Streichquartett. Die Mitwirkenden des Abends: das Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, erstmals auf Gastspiel in München, und das Arditti Quartet. Dessen 50-jähriges Bestehen gilt es am zweiten Musica-viva-Abend, am Sonntag, 29. September, 17 Uhr, in der Allerheiligen-Hofkirche zu feiern, wenn auch mit Gefühlen der Trauer um den am 27. Juli verstorbenen Komponisten Wolfgang Rihm. Die Musiker spielen in memoriam sein 5. Streichquartett, das er 1981 dem Ensemble gewidmet hat.

Detailansicht öffnen Multiinstrumentalist Mark Polscher: Von ihm stammt die Klanginstallation "The Pomegranate Tree", die er exklusiv für das Ägyptische Museum in München geschaffen hat. (Foto: Clara Berger/Riegg & Partner Werbeagentur)

Zeitgenössische Musik trifft altägyptische Kunst. Am Dienstag, 24. September, 20.30 Uhr, stellt das Quartett Polscher 4, ein Ensemble, gruppiert um den Komponisten und Multiinstrumentalisten Mark Polscher, im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst das Konzertprogramm „The Isfet Complex“ vor. Inmitten der Exponate gewiss ein besonderes Erlebnis.

Doch Neue Musik, sie ist nicht nur etwas für Profis. Die Camerata Vocale ist ein ambitionierter junger Kammerchor, Preisträger des Bayerischen Chorwettbewerbs 2022 und in diesem Jahr der erste Nicht-Profi-Chor, der bei einer Produktion der Münchener Biennale, dem Festival für zeitgenössisches Musiktheater, besetzt wurde. Am Sonntag, 29. September, 17 Uhr, hört man die Sängerinnen und Sänger im Herkulessaal gemeinsam mit Solisten und dem Orchester Capella München unter Clayton Bowman. Auf dem Programm steht unter anderem Mozarts „Requiem“ in der Vervollständigung durch Duncan Druce von 1993, der darüber britisch-bescheiden bemerkte, „Mozart hätte womöglich ein paar Kritikpunkte gehabt“.