"Ois Chicago", sagt man ja gern in München , was übersetzt aus dem Helmutdietlianischen so viel heißt wie "alles klar". Ein wenig echtes Chicago-Feeling verspüren kann jetzt das Münchner Klassik -Publikum, wenn sich in den kommenden Wochen der alte und dann auch der designierte Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra in der Isarphilharmonie die Ehre geben. Mit geringem zeitlichem Abstand hat man dann den direkten Vergleich, und kann vielleicht auch etwas mitreden im zuletzt recht heißgelaufenen Generationen-Diskurs.

Detailansicht öffnen Lange im Geschäft: Auch Riccardo Muti kommt in die Isarphilharmonie. (Foto: Hans Punz/picture alliance/dpa)

Die Rede ist von Riccardo Muti (Isarphilharmonie, Münchner Philharmoniker, 30., 31. Mai und 1. Juni). Er leitete das berühmte amerikanische Orchester von 2010 bis 2023 und ist nun dessen Ehrendirigent auf Lebenszeit. Sein Nachfolger, der Finne Klaus Mäkelä, (Isarphilharmonie, Philis, 20.-22. Juni) wird den traditionsreichen Klangkörper mit Beginn der Saison 2026/27 übernehmen. Worüber sie sich in Chicago und auch sonst in der weiten Klassikwelt bei dieser Personalie aufregen? Alter ist da ein großes Thema. Ageismus, also Altersdiskriminierung mal andersherum, denn dass man am Dirigierpult weit über die Renteneintrittsgrenze hinaus munter wirken kann, beweist nicht nur Riccardo Muti selbst, der im Juli 83 Jahre wird. Da fallen einen noch jede Menge anderer ein, Herbert Blomstedt etwa, bald 97, oder Zubin Mehta, 88.

Klaus Mäkelä, Jahrgang 1996, könnte ihr Enkel sein. Der steile Aufstieg des 28-Jährigen zu einem der gefragtesten Dirigenten der Welt ist so manchem Kritiker nicht geheuer. Der Millennial sei einfach zu gehypt, heißt es da, wobei oft vergessen wird, dass auch das nicht wirklich ungewöhnlich ist. Herbert von Karajan war 26, als er zum ersten Mal die Wiener Philharmoniker dirigierte, und Zubin Mehta wurde mit 26 Chef der Los Angeles Philharmonic, Muti leitete mit 28 den Maggio Musicale Fiorentino.

Dann ist da noch der Vorwurf der Ämterhäufung, denn Mäkelä führt derzeit die Osloer Philharmoniker und das Orchestre de Paris. Jobs, die er aufgeben wird, wenn er von 2027 Chefdirigent beim Concertgebouw Orchestra in Amsterdam und im selben Jahr auch Chef in Chicago wird. Zwei Dirigentenposten, das ist heute eher die Regel als die Ausnahme.

Detailansicht öffnen Der gebürtige Lausanner Lorenzo Viotti gibt nicht nur auf der Konzert- und Opernbühne den Takt an, seine Fans lieben auch seine Instagram-Aktivitäten. (Foto: Marechal Aurore/Imago/Abacapress)

Verlassen wir aber Chicago (schließlich hat München seinen eigenen Dirigenten-Clinch an der Staatsoper). Und werfen den Blick auf weitere Konzert-Highlights im Mai. Wer kommt noch? Das einstige Dirigierwunderkind Daniel Harding (Jahrgang 1975) konzertiert mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks am 16. und 17. Mai im Herkulessaal. Pianist Daniil Trifonov, 33, spielt mit dem Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma unter Jakub Hrůša, 44, Gershwin und Rachmaninow (Isarphilharmonie, 16. Mai). Am selben Tag ist die Münchner Geigerin Arabella Steinbacher, 42, mit den Münchner Symphonikern und Nodoka Okisawa am Pult im Prinzregententheater zu hören (Korngold und Weill). Und nicht verpassen sollte man dort auch die Jubiläumsmatinee der Wilden Gungl am 12. Mai, 11 Uhr. Das Münchner Symphonieorchester wird heuer 160 Jahre alt.

Ach ja, Anfang Juni, hier noch eine Vorausschau, kommt dann Lorenzo Viotti, 34, nach München, über dessen Instagram-Kanal mehr gesprochen wird als über seine Dirigate. Aber dazu nächstens mehr.