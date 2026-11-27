Zuletzt sang Plácido Domingo 2023 einen Liederabend an der Bayerischen Staatsoper. Damals attestierte ihm der SZ-Kritiker eine „faszinierend gut erhaltene stimmliche Leuchtkraft“. Nach drei Jahren kehrt er nun zurück. Der mittlerweile 85-Jährige ist am 2. Dezember als Solist zu erleben beim BMW Advents-Benefizkonzert im Herkulessaal. Der Abend ist längst ausverkauft, allerdings überträgt Staatsoper.tv live ab 18.30 Uhr. Neben Domingo stehen talentierte Nachwuchskräfte auf der Bühne: Tata Razmadze und Daniel Vening, beide gehören dem Opernstudio der Staatsoper an. Als Instrumentalsolisten sind Heike Steinbrecher (Englischhorn) und Andreas Öttl (Trompete) zu hören, außerdem ist der Kinderchor der Bayerischen Staatsoper mit dabei.

Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Antonín Dvořák, Aaron Copland und Edward Elgar und natürlich Weihnachtsklassiker. Der Erlös kommt der „Werkstatt der Möglichkeiten“ zugute, die benachteiligten Kindern und Jugendlichen in München dabei hilft, durch handwerkliches Arbeiten die eigenen Fähigkeiten zu entdecken.

Advent, Advent ... In der Vorweihnachtszeit öffnen sich im Münchner Klassik-Kalender jeden Tag mindestens drei Türchen. Alle Jahre wieder dieser herrliche Wahlzwang! Bleiben wir noch kurz bei der Staatsoper: Die Leitung beim BMW-Benefiz sollte ursprünglich der Brite Robin Ticciati haben, nun übernimmt den Stab Patrick Lange. Ticciati hat krankheitsbedingt auch die Dirigate für die Akademiekonzerte am 30. November und 1. Dezember im Nationaltheater absagen müssen. Würdigen Ersatz hat die Staatsoper mit dem Dänen Thomas Søndergård gefunden. Das Programm aber ist wie vorgesehen: Jean Sibelius'

Suite aus der Musik zum Schauspiel König Kristian II.

sowie Richard Strauss' „Ein Heldenleben“.

Sind seit Jahrzehnten befreundet: Jetzt treten Julia Fischer und Daniel Müller Schott wieder einmal gemeinsam daheim in München auf. Foto: Robert Haas

Wie beim Adventskalender mit den Schokofüllungen zum Herausbrechen ist natürlich alles Geschmacksache: Die einen werden zum Hong Kong Philharmonic Orchestra unter Tarmo Peltokoski in den Herkulessaal aufbrechen (30.11.), dort tags drauf der Klaviervirtuosin Mitsuko Uchida lauschen (1.12.) oder am gleichen Abend den Münchner Symphonikern mit dem Cellisten Alban Gerhardt als Solisten im Prinze. Am 2. Dezember könnte man sich zwei Münchner Klassik-Stars gönnen: Geigerin Julia Fischer und Cellist Daniel Müller-Schott, best friends seit Langem, spielen mit dem Orchestre National de France unter Leitung von Cristian Măcelaru in der Isarphilharmonie. Im „Chopin Orbit“ kreist am 4. Dezember im Prinze Hayato Sumino. Der jungen Klassik-Community ist der Japaner besser bekannt unter seinem Künstlernamen Cateen.

Sol Gabetta widmet sich Debussy und Saint-Saëns. Foto: Kaupo Kikkas

Noch ist die erste Adventswoche nicht geschafft: Die Isarphilharmonie öffnet am Nikolaussonntag, 6. Dezember, um 16 Uhr ihre Türen für Sol Gabetta. Die argentinische Starcellistin bringt ein besonderes Programm mit: Debussys „Prélude à l'après-midi d'un faune“ und sein „La Mer“ bilden den Rahmen für die beiden Cellokonzerte von Camille Saint-Saëns. An Gabettas Seite musiziert das Orchester Les Siècles unter der Leitung von Antonello Manacorda.

Und nun zum leuchtenden Abschluss eines dunklen Winterabends: „Wenn Musik sichtbar und Licht hörbar wird“, heißt es ebenfalls am Nikolaustag (19 Uhr). Die Münchner Pianistin Vivien Walser und die südkoreanische Light Installation Artist Ligyung haben das Kunstkraftwerk Bergson und seine spektakuläre Architektur für ein besonderes Konzertexperiment gewählt. Für eine „Weltpremiere“, wie es heißt.

Zu hören ist Musik des Russen Alexander Skjabin (1872-1915), der als Synästhetiker gewiss auch Pate stand für dieses Projekt. Der Exzentriker unter den Komponisten hatte für sein letztes Orchesterwerk „Prometheus“ ein spezielles Farbenklavier, eine Art Lichtorgel, für den Konzertsaal entwickeln lassen. Ligyungs Lichtinstallationen nun werden ebenfalls musikalische Impulse aufnehmen – „nicht illustrierend, sondern eigenständig. Sie atmen mit der Musik“.