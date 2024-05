Eine Salzburger Mozartgala mit Daniel Behle und jungen Kollegen in der Reihe "Stars & Rising Stars".

Kritik von Klaus Kalchschmid

Was für ein Finale bei der "Salzburger Mozart-Gala" mit Daniel Behle im Max-Joseph-Saal: Da singt der berühmte lyrische Tenor im Konzert von "Stars & Rising Stars" eine Arie aus "La Nittei" von Luigi Gatti (1740-1817), angeblich Rivale von Mozarts Vater Leopold in Salzburg, und seit damals nicht wieder zu hören - bis vergangenes Jahr bei "Bayreuth Baroque". Damals gab sie Behle wegen ihrer unbequemen Lage durchweg im "Passaggio" (dem Übergang von Mittel- in die hohe Lage) einen Halbton tiefer und mit Begleitung nur eines konzertierenden (Natur-)Horns, jetzt mit zweien und den sechs Streichern aus dem Ensemble der "Salzburger Hofmusik". Für die brillant dargebotene Arie gab es noch größeren Applaus als zuvor für drei Mozart-Lieder und ein sanft strahlendes "Dalla sua pace" des Don Ottavio aus "Don Giovanni".