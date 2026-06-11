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Konzert in der Aula der Münchner UniversitätWie die „Schöne Müllerin“ entstand

Nach seiner umjubelten „Winterreise“ im vergangenen November kehrte  Julian Prégardien mit der „Schönen Müllerin“ in die Große Aula der Münchner LMU zurück, begleitet von Pianist Kristian Bezuidenhout.
Nach seiner umjubelten „Winterreise“ im vergangenen November kehrte  Julian Prégardien mit der „Schönen Müllerin“ in die Große Aula der Münchner LMU zurück, begleitet von Pianist Kristian Bezuidenhout. Katharina Kainz

Ungewöhnlicher Liederabend mit Julian Prégardien, Pianist Kristian Bezuidenhout  und Studierenden in der Großen Aula der Münchner Uni.

Kritik von Andreas Pernpeintner

SZ bei Google bevorzugen

Um das Konzert von Julian Prégardien und Kristian Bezuidenhout mit Schuberts „Schöner Müllerin“ in der LMU-Aula einzuordnen, bedarf es einer Rückblende. Schon im vergangenen November war Prégardien zu Gast. „Winterreise“. Der Abend entfaltete großen Zauber, Prégardien zählt ihn zu seinen schönsten.

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