Ungewöhnlicher Liederabend mit Julian Prégardien, Pianist Kristian Bezuidenhout und Studierenden in der Großen Aula der Münchner Uni.

Um das Konzert von Julian Prégardien und Kristian Bezuidenhout mit Schuberts „Schöner Müllerin“ in der LMU-Aula einzuordnen, bedarf es einer Rückblende. Schon im vergangenen November war Prégardien zu Gast. „Winterreise“. Der Abend entfaltete großen Zauber, Prégardien zählt ihn zu seinen schönsten.