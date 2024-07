Das Bayerische Nationalmuseum lädt wieder ein zur Konzertreihe „ Klassik im Museum“. Dort verbindet sich ein Konzert der Residenzsolisten mit kulturhistorischen Erzählungen und einer Besichtigung des Nationalmuseums. Beim nächsten Konzert am Donnerstag, 8. August, spielen Janine Schöllhorn (Flöte) und Emilie Jaulmes (Harfe) mit den Residenzsolisten Werke von Vivaldi, Haydn, Bizet/Borne, Smetana und J. Strauß. Das Konzert findet open air im Kanonenhof statt (bei Regen im Mars-Venussaal).

Zudem erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer Interessantes über das Bayerische Nationalmuseum, jenes „Schatzhaus an der Eisbachwelle“, das eines der großen kunst- und kulturhistorischen Museen Europas ist. Das Konzertticket gilt zudem für einen Besuch im Museum, und zwar nicht nur am Tag des Konzerts, sondern bis zwei Tage danach (also bis Samstag). Dort kann man beispielsweise die kostbaren historischen Musikinstrumente entdecken oder durch die berühmte Krippensammlung streifen.

Klassik im Museum, Donnerstag, 8. August, 18 Uhr, Bayerisches Nationalmuseum