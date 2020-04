Väter, Herrscher, vergeblich Liebende: Meist sind es gereifte Männer mit bitterer Lebenserfahrung, die in Opern Giuseppe Verdis in der tiefsten Stimmlage des Menschen, der des Basses, singen. Oft spielt große Trauer mit, so bei König Philipp II., der über die mangelnde Liebe seiner Frau klagt, oder dem Fiesco in "Simon Boccanegra", der seine Tochter verloren hat. Von "Oberto", der ersten Oper des 26-jährigen Verdi und weiteren Frühwerken wie "Nabucco", "Ernani", "Attila", "Macbeth" und "Luisa Miller" über "I Vespri Siciliani" und "Simon Boccanegra" bis zum 30 Jahre nach "Oberto" entstandenen "Don Carlo" reicht das große stilistische Spektrum dieser CD von 2019.

Weil das Orchestra Métropolitain de Montréal unter Yannick Nézet-Séguin farbig und intensiv spielt und die einzelnen Arien in ihrem szenischen Zusammenhang aufgenommen wurden, ist diese Verdi-CD alles andere als ein Wunschkonzert. Ildar Abdrazakov setzt seinen Prachtbass stets effekt- und ausdrucksvoll ein, opfert aber nie den musikalischen Gehalt der Wirkung. Wie schon im Januar 2017 hätte Abdrazakov in den nächsten zwei Wochen viermal Philipp II. in "Don Carlo" an der Bayerischen Staatsoper singen sollen.

Ildar Abdrazakov und das Orchestra Métropolitain de Montréal unter Yannick Nézet-Séguin: "Verdi", Deutsche Grammophon