Von Rita Argauer

‹ › Elodie Lavoignat tanzte fünf Jahre lang am Bayerischen Staatsballett. Heute sucht sie neue Ausdrucksmöglichkeiten in ihren multimedialen Performances. Bild: Anja Straubhaar

‹ › Oğulcan Yılmaz war Mitglied des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper. Er singt in Schostakowitschs düsterer 14. Symphonie den Part des Vollstreckers. Für den Bass ein Statement gegen die Klimakatastrophe. Bild: Arda Aktar

‹ › Die georgische Sopranistin Ketevan Chuntishvili gehört zum Ensemble des Staatstheaters Cottbus. Bei "Hidalgo" wirkt sie bei einem szenischen Liederabend mit, der sich mit Vergewaltigung in der Kunstszene befasst. Bild: Marlies Kross

‹ › Eigentlich ist Lukas Kaschube Beleuchtungsmeister an der Bayerischen Staatsoper. Als Lichtdesigner entwirft er für alle Hidalgo-Produktionen die Beleuchtungskonzepte Bild: Max Ott Wird geladen ...

Revolutionen sind der klassischen Musik gar nicht so fern. Beethovens "Eroica" hat einen ganz direkten Bezug zur Französischen Revolution. Oder Chopins "Revolutions-Etüde", die sich ebenfalls direkt auf politische Ereignisse (die Niederschlagung der polnischen Revolution 1830) bezieht. Heute allerdings wirkt die Praxis der klassischen Musik so konservativ, dass es schon revolutionär erscheint, Klassik und Revolution nur in einem Satz zu nennen. Das sehen auch die Macher des Hildalgo-Festival so. In der nunmehr vierten Ausgabe präsentiert man klassische Musik, von jungen Menschen und in neuen Kontexten aufgeführt, was durchaus immer lohnend ist. Denn in den alten Werken liegt viel Junges, Widerständiges, Aufregendes - vor allem, wenn man deren Aufführung aus den immer konservativer gewordenen Traditionen löst.

"Wir kämpfen mit dem Lied, der Musik und allen Künsten gegen sexualisierte Gewalt, gegen gefährlichen Rassismus und gegen das verantwortungslose Nichtstun angesichts des Klimawandels", verkündigen die Festivalmacher in einer Art Manifest zur Ausgabe 2021. "Schluss mit dieser schönen alten Welt der Behäbigkeit! Wir gestalten unsere Welt neu." Vier Formate haben die Künstler im Kollektiv unter dem Regisseur und Gründer Tom Wilmersdörffer dafür erdacht: Es beginnt mit dem "Orchestra for Future". Das Festivalorchester, zusammengesetzt aus jungen Mitgliedern der großen Münchner Orchester, spielt unter Johanna Malangré Schostakowitschs 14. Symphonie - kombiniert wird dieses düster-aufrührerische Werk mit Beiträgen von Klimaaktivisten, Katastrophen-Betroffenen und Wissenschaftlerinnen. Es folgt - ebenfalls im neuen Kulturzentrum "Sugar Mountain" der Stich ins eigene Fleisch: Im zweiten Konzert widmet man sich Sexismus und Vergewaltigung in der Klassikszene. Zu Liedern von Beethoven über Alma Mahler-Werfel und ihrem Mann Gustav zu Strauss und Wolf wurde die Geschichte der Vergewaltigung einer Musikerin durch ihren Mentor choreografiert.

Hinzu kommen Interviews und Soundcollagen. Die zwei weiteren Formate greifen dann eher die innere Struktur der Klassik-Aufführung an: Ein dem Rap-Battle nachempfundenes Songbattle (wobei der Sängerstreit an sich ja etwas urklassisches ist) und ein "Street Art"-Konzert: Liederduos spielen in der ganzen Stadt im öffentlichen Raum.

Hidalgo-Festival, Fr., 10., bis Di., 14. Sep., Infos und Karten unter hidalgofestival.de