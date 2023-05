Von Jutta Czeguhn

Das Nibelungenlied einmal ganz aus Kriemhilds Perspektive in Passau, Mozart unter Laborbedingungen in Würzburg, Musik-Kuren auf Italienisch im Weltkulturerbe Bad Kissingen oder Berliner Verhältnisse im Allgäu: Wenn die Festspiel-Saison beginnt, schauen Klassik-Fans längst nicht nur nach Salzburg, Bayreuth oder München. Spannende Programme, große Stimmen, Dirigenten und Orchester von Weltrang sind schließlich bayernweit geboten. Hier ein Auswahl.

Das Mozartlabor Würzburg

Die Rolle des Schlagzeugs zu Mozarts Zeiten: Leoni Klein, mehrfach mit Förderpreisen ausgezeichnet und ehemalige Stipendiatin des MozartLabors, hat ein Konzert in Form eines Hörspiels konzipiert. (Foto: Ras Rotter)

Die "Faszination Mozart neu aufschlüsseln" - mit großer Experimentierfreude stellt sich das Mozartfest Würzburg dieser Aufgabe Jahr um Jahr mit Konzerten und Projekten. Natürlich sind sie auch heuer - vom 2. Juni bis 2. Juli - in der Barockstadt am Main, die großen Solisten und Ensembles, allen voran Pianistin Ragna Schirmer als Artiste étoile des 2023er Jahrgangs, oder Sopranistin Marlis Petersen, das Orgelphänomen Kit Armstrong oder die Bamberger Symphoniker. Abseits aber vom Prunkschauplatz, dem Weltkulturerbe Residenz, kann man Mozart in allerlei Laborversuchen und Aggregatszuständen an unerwarteten Orten neu erfahren: als interaktives Hörspiel-Konzert im Bürgerbräu, als Streichquartett-Marathon im jüdischen Kulturzentrum Shalom Europa oder bei Vorträgen, Podiumsdiskussionen und offenen Proben im Exerzitienhaus Himmelspforten, wo der aus Mozarts Feder stammende Leitgedanke des Festivals "speculire - studiere - überlege" total sinnhaft wird.

Mozartfest Würzburg, 2.6. - 2.7., Infos und Karten unter www.mozartfest.de

Klassik-Kuren in Bad Kissing

Schauplatz für besondere Kurkonzerte: Der "Kissinger Sommer" in der unterfränkischen Kurstadt, die seit 2021 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. (Foto: Hannah Becker)

Wer je in Italien zur Kur war, etwa auf Ischia, wo sich schon die römischen Kaiser in heilwirksamen Fango verpacken ließen, weiß: Gestrenge Schnabeltassen-Kultur, wie sie nördlich der Alpen lange gepflegt wurde, ist dort unbekannt. Man lässt es sich gut gehen, damit es einem wieder gut geht. Zu "Träumen vom süßen Leben", vom "Dolce vita" will in diesem Jahr das wie immer hochkarätige Programm des "Kissinger Sommers" (16. Juni bis 16. Juli) verführen. In der berühmten Kurstadt, wo schon die für Unbeschwertheit so gar nicht bekannte Kaiserin Sisi ihre vielen neurotischen Wehwehchen zu lindern hoffte, geht es ins Mutterland der europäischen Musik. "Kurgäste" sind heuer unter anderen Anne-Sophie Mutter, die zum ersten Mal beim Kissinger Sommer auftritt, ihre Kolleginnen Lisa Batiashvili und Veronika Eberle, Pianist Grigory Sokolov, Kent Nagano, Herbert Blomstedt und Christian Thielemann dirigieren. Und, italienischer geht's wirklich nimmer: Das Münchner Rundfunkorchester spielt Filmmusik von Ennio Morricone und Nino Rota, unter anderem die Suite aus "La Dolce Vita".

Kissinger Sommer, 16. 6. bis 16. 7., Infos und Karten unter www.kissingersommer.de

Seelenwanderung im Chiemgau

Verführung mit Frucht: Salome (Lidia Fridmann) mit Herodes (Hans-Georg Priese). (Foto: Nicole Richter)

Jerusalem, Babylon, Buenos Aires, China, in diesem Sommer kommen die Besucher auf Gut Immling ganz schön herum. Vom Chiemgau aus auf "Seelenwanderung rund um den Globus" verheißt das Programm. Seit mehr als 25 Jahren scheut dieses kleine Opernfestival keine Herausforderung, mag sie noch so groß sein. So sind dort heuer vom 10. Juni bis 13. August nicht nur Verdis "Nabucco", die Tango-Oper "María de Buenos Aires" und die Operette "Das Land des Lächelns" zu erleben, sondern auch Richard Strauss' "Salome". Für das Haus laut Cornelia von Kerssenbrock, musikalische Leiterin, eine enorme Herausforderung: Da seien das Riesenorchester und vor allem die "irrsinnig schwer zu besetzenden" Solopartien. Mit Lidia Fridmann aber habe man eine Salome gefunden, die allen Ansprüchen gerecht werde. Premiere ist am 10. Juni.

Immling Festival, 10.6.-13.8., Infos und Karten unter www.immling.de

Weltgetöse auf der Insel

Besonderer Service: Wie immer können sich die Konzertgäste mit der Kutsche zum Schloss Herrenchiemsee bringen lassen. (Foto: Herrenchiemsee Festspiele)

Er ist definitiv einer, der der lauten und dreckigen Welt den Rücken kehrte und in seinen Träumen lebte: Auf den entrückten Schlosserbauer König Ludwig II. beruft sich in diesem Jahr das Herrenchiemsee Festival (18. bis 30. Juli), mit seinem Motto "Weltgetöse" geht es durch Musikepochen und die europäische Geschichte. Ob mit den kraftvollen "Erzengel Michael"-Kantaten Bachs, dem Tosen der Elemente bei Vivaldi, dem Urknall in Haydns "Schöpfung", Beethovens "Eroica" oder Mendelssohn Bartholdys "Die Hebriden". Schirmherr des Festivals ist Kent Nagano, bekanntermaßen ein Dirigent der leisen Töne.

Herrenchiemsee Festspiele, 18.-30. 7., Infos und Karten unter www.herrenchiemsee-festspiele.de

Das große Los in Isny

Am Beginn einer Weltkarriere: Marlene Dietrich mit Hans Albers in der Berliner Revue "Zwei Krawatten" (1929), die beim Opernfestival in Isny auf die Bühne kommt. (Foto: Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo)

Das berauschende, unerklärlich Schöne an der Kunst ist doch, dass sie weder Zeit noch Raum kennt. Man kann also am 29. Juni 2023 abends im Schlosshof von Isny im Allgäu sitzen und sich wegträumen ins Berlin der vibrierenden Zwanzigerjahre. Am 5. September 1929 hatte dort am Berliner Theater Mischa Spolianskys Revuestück "Die zwei Krawatten" Uraufführung. Ein denkwürdiger Abend: Es sangen nicht nur die Comedian Harmonists, da war auch ein gewisser Hans Albers, der den Kellner Jean spielte, und in der Rolle der Mabel konnte Marlene Dietrich Josef von Sternberg so nachhaltig beeindrucken, dass er sie in seinem Film "Der blaue Engel" besetzte. Wie wunderbar also, dass Hans-Christian Hauser diese Verwechslungsgeschichte um das große Los im Leben für die 35. Ausgabe des Isny Opernfestivals wiederentdeckt hat. Natürlich gibt es auch noch Klassisches: "Peter und der Wolf" für die Kinder im Schlosspark und beim Festivalkonzert am 25. Juni in der Nikolaikirche Isny eine erstaunliche Programmkombination: synagogale Shabbatgesänge und Ausschnitte aus Wagner-Opern.

35. Isny Opernfestival 2023, 29. 6.-2.7., Näheres und Karten unter www.isny-oper.de

Neue Adresse für alte Klangwelten

Die Französin Lucile Boulanger spielt in Regensburg auf ihrer Viola da gamba Werke von Antoine Forqueray, einem der bedeutendsten Gambisten am Hofe Ludwigs XIV.. (Foto: Richard Dumas)

Die Klangwelten vergangener Epochen, Musik vom Mittelalter bis zur Romantik - um sie zu entdecken, pilgern Menschen durch ganz Europa. Für sie gibt es nun eine Adresse mehr, einen neuen Eintrag im Kalender: Vom 7. bis 11. Juni haben die "Füssener Festtage Alter Musik" Premiere. Mit Konzerten an seinen Orgeln in den Füssener Kirchen erinnert das Festival an den 250. Todestag von Andreas Jäger und will das einst reiche Musikleben vor allem rund um das frühere Benediktinerkloster St. Mang zum Klingen bringen - in historischer Aufführungspraxis, versteht sich. Galt doch Füssen mit seinen dichten Fichtenwäldern nicht von ungefähr als "Wiege des europäischen Lautenbaus".

Eine erste Adresse für dieses Genre sind seit langem die Tage Alter Musik Regensburg, die in der 38. Ausgabe am Pfingstwochenende vom 26. bis 29. Mai stattfinden. Für die 16 Konzerte an historischen Stätten wie der 1150 errichteten ehemaligen Dompfarrkirche St. Ulrich oder dem gotischen Reichssaal kommen renommierte Solisten und Ensembles aus Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und sogar Australien nach Regensburg.

Füssener Festtage Alter Musik, 7. - 11. 6., Infos und Karten unter www.allgaeuer-heimatwerk.de

Tage Alter Musik Regensburg, 26. - 29. 5., Infos und Karten unter www.tagealtermusik-regensburg.de

Wo Kriemhild ihre Rachepläne schmiedete

Bevor Kriemhild den Hunnenkönig Etzel heiratete, machte sie in der Dreiflüssestadt Passau Station. Beim Musikfestival Europäische Wochen Passau widmet sich ein sinfonisches Spiel diesem Mythos. (Foto: Europäische Wochen Passau)

"Ein Mythos zeigt Präsenz", heißt es in diesem Jahr in Passau. Welcher Mythos? Nun, vor rund 800 Jahren wurde dort das "Nibelungenlied" niedergeschrieben. Zumindest aus Sicht der "Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V." spricht da sehr viel dafür. Auch wenn sich die Kunst völlig frei machen kann von historischer Beweisführung, ist Enjott Schneiders "Kriemhild. Ein sinfonisches Spiel" eine musikalische Reverenz an diesen Mythos, der besagt, dass Kriemhild während der Reise zu ihrem Bräutigam, dem Hunnenkönig Etzel, in Passau Station machte. Die Oper ist sicherlich ein Höhepunkt der diesjährigen Europäischen Wochen (29. Juni bis 29. Juli). "Ein großer Event, bei dem das Nibelungenlied einmal ganz aus der Frauenperspektive Kriemhilds gesehen wird", sagt der Komponist zu seinem Werk. Uraufführung ist am Samstag, 1. Juli, 19.30 Uhr, in der Dreiländerhalle: Theresa Pilsl singt die Titelrolle, zu hören sind das Symphonieorchester des Passauer Konzertvereins und der Festspielchor. Miroslav Nemec ist der Rezitator.

Europäischen Wochen Passau, 29. 6. - 29. 7., Infos und Karten unten www.ew-passau.de