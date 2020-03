"Mit den Augen hören, mit den Ohren sehen": Geigerin Lisa Batiashvili will in Ingolstadt mit Lichtinstallationen und musikalischen Lesungen verschiedene künstlerische Ausdrucksformen vereinen.

Die diesjährigen Audi Sommerkonzerte in Ingolstadt sollen eine Ode an Europa werden. Leiterin Lisa Batiashvili stellte das Programm nun vor, das Klassik mit Fußball vereinen soll

Das Leitmotiv der diesjährigen Audi Sommerkonzerte lag im Grunde auf der Hand. Die ganze Welt feiert in diesem Jahr den 250. Geburtstag des Ureuropäers Ludwig van Beethoven. Im Sommer folgt die Fußball-Europameisterschaft, transnational ausgetragen, in zwölf Ländern des Kontinents. Grund genug für die künstlerische Leiterin und Star-Violinistin Lisa Batiashvili, die Ingolstädter Sommerkonzerte in diesem Jahr nach dem Leitsatz "Lights of Europe" zu gestalten. "Wir wollen damit unseren Teil leisten, Europa zu stärken", sagt Batiashvili. Es gelte, nationalistischen Tendenzen mit Musik als Werkzeug Paroli zu bieten.

Ihr dürfte die multinationale Umsetzung nicht schwergefallen sein, ist sie doch selbst in drei Kulturen zu Hause: Mit ihrem französischen Ehemann, dem Oboisten François Leleux, lebt Batiashvili in München. Gleichwohl in Georgien geboren, immigrierte sie 1991 mit ihrer Familie nach Deutschland. Ihr Vater spielte im Georgischen Kammerorchester Ingolstadt, weshalb sie selbst einen persönlichen Bezug zum Austragungsort mitbringt. Im dortigen Stadttheater soll das Festival am 27. Juni vom Budapest Festival Orchestra eröffnet werden. Batiashvili, ausgezeichnet mit zwei Klassik-Echos, wird auf der Bühne stehen mit Klassikern von Strauss, Sibelius und Brahms.

Das Festival für alle zu öffnen, auch für jene, die mit Klassik bisher wenig zu tun hatten, sei wie im vergangenen Jahr weiter Grundgedanke bei der Konzeption gewesen. So habe sie bewusst auch andere künstlerischen Genres ins Programm eingeflochten. Eine Perle in diesem Jahr dürfte das Schattentheater "Budrugana-Gagra" sein: Illusionistische Spiele mit Licht, dazu Vivaldis "Vier Jahreszeiten", interpretiert vom Georgischen Kammerorchester, sollten auch Kinder mitreißen. Und wer unter zehn Jahre alt ist, hat bei allen Veranstaltungen freien Eintritt.

Licht in verschiedenen Formen zu inszenieren, wird Motiv der Sommerkonzerte sein. Zum ersten Mal soll es ein Open Air Kino mitten in der Stadt geben. Das Programm: "City Lights", der legendäre und vielleicht beste Stummfilm Charlie Chaplins - für Batiashvili mit der "schönsten Filmmusik überhaupt." Kein Wunder also, dass sie ihr kommendes Album genauso genannt hat (Veröffentlichung: 29. 5.).

Und dann die Sache mit dem Fußball. Der Sport vermittle "ein Gemeinschaftsgefühl trotz Vielfalt", sagt Projektleiterin Sarah Braun - genau das sei Grundgedanke der diesjährigen Sommerkonzerte. So also wird Batiashvili am 12. Juli, zum EM-Finale und Abschluss des Festivals, mit dem Chamber Orchestra of Europe auf der Bühne im Stadttheater stehen. Zu hören gibt es die überschwängliche 7. Symphonie Beethovens, jene Hymne also, die er 1813 als Antikriegswerk kurz nach der Völkerschlacht Leipzig uraufführte. Nun also zum Endspiel im Fußball, danach soll auch eine Uraufführung folgen: mit Public Viewing im Festsaal.

Audi Sommerkonzerte, 27. Juni bis 12. Juli, Ingolstadt