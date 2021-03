Von Egbert Tholl

Es gebe, sagt Anne Solveig Weber, genug Grund, schlechte Laune zu haben. Doch schimpfen reiche nicht, nur auf dem Sofa hocken schon gar nicht. Und bevor man in Frustration versacke, entdeckt man lieber in sich die Motivation, etwas Neues auszuprobieren. Das sagt ihre Schwester Alice Marie. In dieser Verfassung trafen sich die beiden mit Fabien Genthialon, erfanden zu dritt etwas ganz Wundervolles, was es nun seit fast einem Jahr gibt: die "Coupon Concerts". Die Idee: Wenn man nicht in ein Konzert gehen darf, dann holt man eines zu sich nach Hause.

Genthialon ist Cellist, Anne Solveig spielt Geige bei dem Bamberger Symphonikern, Alice Marie Bratsche beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Vor allem aber haben sie weitverzweigte Kontakte zu sehr vielen Kolleginnen und Kollegen, von denen viele als freie Musikschaffende ihr professionelles Tun ausüben. Oder besser: ausübten. Als sie sich damals zu dritt trafen, herrschte gerade der erste Lockdown. Manche Musiker stellten sich auf ihren Balkon und erfreuten unentgeltlich die Nachbarn, andere bastelten zu Hause Stream-Konzerte und bettelten danach um Almosen. Manche hofften auf staatliche Hilfe, viele bekamen die nicht. Da dachten sich die drei: Wir haben nichts zu verlieren. Und gründeten ihre Initiative, einen diese tragenden Verein, gewannen das BR-Symphonieorchester und Lisa Batiashvili als Schirmherren (respektive Schirmdame), kreierten eine Website.

Nun gibt es, nach der kleinen Aufhellung im Sommer, immer noch keine Konzerte. Streams, ja, mit denen kann man den ganzen Tag verbringen, aber ein Stream ist kein Live-Konzert. Wann ein solches wieder stattfinden kann, unter welchen Bedingungen, wie viele Tests, Impfpässe die potenziellen Besucher irgendwann einmal vorlegen werden müssen, wenn wieder einige von ihnen in den Genuss eines Konzerts kommen dürfen, weiß man auch nicht. Und die Musikerinnen und Musiker? Denen geht es immer noch nicht besser. Denn selbst, wenn sie beruflich in einer Situation sind, in der sie um ihr Überleben wenig Sorge tragen müssen, so können sie doch eines nicht: ihren Beruf ausüben.

Und genau dafür sorgen die "Coupon Concerts". Das geht so: Über die Homepage couponconcerts.com kauft man den Gutschein für ein Konzert, der drei Jahre gültig ist. In der aktuellen Situation kann man problemlos eine Solokünstlerin zum Hauskonzert bitten, man kann auch aufs nächste Gartenfest in dann vielleicht größerer Runde warten. Auf jeden Fall ist die Vorfreude da. Ein Musiker kostet 200 Euro, jeder weitere, etwa bei Duo- oder Quartettformationen, je 100. Gespielt wird dann eine Dreiviertelstunde, bei höchster Intimität und mit höchster Professionalität. Wen man mit welchem Repertoire hören will, kann man sich auf der Homepage aussuchen, aufgeteilt nach Bundesländern und deutschlandweit - für München und Umgebung kann man zwischen knapp 50 Solokünstlern oder Ensembles auswählen, jeder klassischer Couleur mit ein paar Ausflügen ins Populärere. Und: Die Initiative erhält keinen Cent, die Vermittlung ist für die teilnehmenden Künstler kostenlos.

So erhalten diese die Wertschätzung, die sie schon so lange vermissen müssen, sie werden, wenn auch unter Marktpreise, so doch ordentlich bezahlt. Und die Zuhörer erleben etwas, von dem die Älteren unter uns wissen, dass es das einmal gab: Ein echtes Konzert mit echten Menschen, noch dazu in einem intimen Rahmen, den der Kunde selbst bestimmen kann. Für die Musikerinnen und Musiker entsteht so zusätzlich die Möglichkeit, Neues auszuprobieren, das eigene Repertoire zu erweitern.

Hunderte Konzerte wurden so schon vermittelt, mit mehr als 300 verschiedenen Musikerinnen und Musikern. Die Schwestern Weber und Genthialon prüfen jede Anmeldung der Teilnehmer, sichten die obligatorischen Videos. Fast alle sind Freiberufler, die ihre Programme penibel vorbereiten. Das ist keine Hintergrundmusik! Und: Es muss gar nicht immer Beethoven sein. "Die Leute sind offen für Neues", sagt Anne Solveig Weber.