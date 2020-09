Von Rita Argauer

"Mit diesem wunderbaren lyrischen Satz kann man die Vorstellung verbinden, dass der Meister aus dem Himmel, in dem er sich befindet, im Laufe dieser Musik an diesen zumindest etwas ungewohnten Platz herabgeschwebt ist, und wir stellen uns vor, er sei jetzt mit uns", sagte der durchaus freigeistige Pianist Friedrich Gulda 1995 in einem Konzert, nachdem er in berückender Schönheit den zweiten Satz aus Mozarts F-Dur-Sonate (KV 332) gespielt hat. Ja, Musik kann zu transzendenten Momenten führen. Sakrale und geistliche Musik nimmt in der Musikgeschichte dabei eine besondere Stellung ein. Das menschliche Vorstellungsvermögen tut sich schwer, die Präsenz einer möglichen Gottheit zu fassen - Musik kann da, durch ihre oft direkt emotionale Wirkung, eine angenommene Verbindung zu etwas Höherem herstellen.

Fern der klassischen Kirchenmusik bewegt sich der bayerische Schlagzeuger und Trompeter Maximilian Waldert. In München will er nun mit der Musik Johann Sebastian Bachs und Wolfgang Amadeus Mozarts eine abstrakte Verbindung zu etwas Höherem erspürbar machen. In der Evangeliumskirche in Hasenbergl tritt er mit drei weiteren Musikern auf. Im Kern liege dem Projekt die "Vision zu Grunde, das Licht und den Segen Gottes" auf diese Weise Wirklichkeit und erfahrbar werden zu lassen. Wer jetzt an diesen Gott glauben mag oder nicht, ist jedem freigestellt. Die Musik aber, die Waldert für dieses Konzert ausgesucht hat, weist auf jeden Fall in andere Welten. Zusammen mit dem Geiger Ingolf Turban, Teimuraz Bukhnikashvili am Fagott und dem Organisten Stefan Moser werden sie etwa mit der "Erbarme Dich"-Arie und "Gib mir Deinen Heiland wieder" zwei Stücke aus Bachs Matthäus-Passion spielen, sowie dessen berührendes wie bekanntes "Air" (BWV 1068) oder Mozarts "Ave verum corpus" (KV 618). Übertragen wird das Konzert an diesem Freitag, 11. September, 11 Uhr, auch unter www.br.de/kultur.