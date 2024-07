Alle sind glücklich. Zumindest zur Hälfte. Die Münchner lieben „ Klassik am Odeonsplatz“, Platzregengefahr ändert daran nichts. Der Abend ist seit Monaten ausverkauft, die feuchtunfröhlichen Erfahrungen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten wie weggewaschen. Schon um 18 Uhr beginnen sich die Stuhlreihen zu füllen, die bis weit in die Ludwigstraße hinein aufgestellt sind. Für 8000 Menschen.

Zwischen Residenz, Theatinerkirche und Feldherrnhalle sind Anlagen errichtet, um für Licht, Lautsprecher-Power und ungehinderte Kamerafahrten zu sorgen. Aber nicht für Trockenheit. An diesem Freitag, der den ganzen Tag über schon so viele miesepetrige Wolken über den Himmel jagte, ist das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) an der Reihe, samt seines Chefdirigenten Sir Simon Rattle, der selbst ein Sonnenschein ist. Fans und Musiker lieben ihn für seine warmherzige Art – ob sie die Kraft hat, Gewitter aufzuschieben, wird sich zeigen.

Tags darauf werden die Münchner Philharmoniker erstmals unter der Leitung ihres designierten Chefdirigenten Lahav Shani am Odeonsplatz zu hören sein. Der hat leichtere Muse dabei und den harmloseren Wetterbericht – Geigerin Anne-Sophie Mutter mit Filmmusik von John Williams. Sie spielt unter anderem „Harry Potter and the Sorcerer’s Stone“. Doch was ist ein begabter Lehrling schon im Vergleich zum großen Zauberer – Richard Wagner?

8000 Leute im Publikum starren bang zum Himmel, während sie die BR-Intendantin Katja Wildermuth und Münchens Kulturreferent Anton Biebl begrüßen. In den ersten Reihen sitzen Ehrengäste wie Landtagspräsidentin Ilse Aigner, der frühere Finanzminister Kurt Faltlhauser mit seiner Frau Sybille, die Verlegerin der Augsburger Allgemeinen, Alexandra Holland, Tatort-Star Udo Wachtveitl, sowie wie Schauspielerin Michaela May, die Ehrenbürgerin Münchens ist.

Sie hat kein Regencape mitgebracht: „Ich bin doch nicht aus Zucker! Die Walküren werden das Unwetter schon wegzaubern.“ Sie selbst habe Richard Wagners Musik allerdings bei der Ouvertüre von Lohengrin lieben gelernt. „Da habe ich in einem Off-Off-Theater gespielt – eine junge Frau, die von einem tollen Mann auf der Bühne geliebt wurde. Besser geht es doch nicht.“

Detailansicht öffnen Da hielten die Wolken noch: Blick auf die Feldherrnhalle (Foto: Robert Haas)

Und besser geht es auch in dieser Nacht nicht: Simon Rattle betritt mit zwei der wichtigen Wagner-Stars dieser Tage – Anja Kampe und Michael Volle – die Feldherrnhalle. Die bietet wie eh und je in blaues und rotes Licht getaucht jene ganz besondere Kulisse. In der Kombination mit Wagner-Klängen erscheint sie ein wenig ambivalent, wenn man denkt, wer hier schon alles aufmarschiert ist. Aber darüber allzu viel nachzudenken, bleibt keine Zeit. Rattle hebt den Taktstock. Das Orchester spielt den Wallkürenritt, als gäbe es kein Morgen. Das Grollen vom Himmel beginnt. Die erste Gewitterwalze zieht über die Stadt. Mancher blickt zu Kardinal Reinhard Marx hinüber, der ebenfalls gekommen ist. Hilft sein Stoßgebet?

Kampe und Volle stehen klein neben den beiden Bayerischen Löwen, die den Treppenaufgang der Halle flankieren. Doch ihre Stimmen sind groß. Die Akustik des Platzes ist in der Vergangenheit immer wieder beklagt worden. Nun hat sie ihre Meister gefunden. Bis in die letzte Reihe dringen die Töne. Die Winde des aufziehenden Gewitters sind laue Lüftchen gegen den musikalischen Sturm, den die Musiker hier entfachen. Die Wolken kreisen tiefgrau um den Platz. Doch der Himmel – er hält. Noch für den Nachhauseweg. Denn das Konzert muss abgebrochen werden. Stürme vom Ammersee! Und Michaela May? Die bereut nichts.